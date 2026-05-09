Израиль и Ливан вскоре снова сядут за стол переговоров

В Госдепе США отмечают, что делегации должны сформировать всеобъемлющее соглашение о мире и безопасности. Такой документ должен учесть ключевые проблемы обоих государств.

Стороны планируют рассмотреть несколько критических вопросов:

установление четких сухопутных и морских границ;

создание надежных маршрутов для гуманитарной помощи;

план масштабной реконструкции пострадавших регионов;

полное восстановление суверенитета Ливана на всей его территории.

В США подчеркивают важность аспекта безопасности: "всеобъемлющий мир зависит от полного восстановления государственной власти Ливана и полного разоружения "Хезболлы".

Позиция Бейрута: мир вместо нормализации

Премьер-министр Ливана Наваф Салам уже прокомментировал предстоящую встречу. Он настаивает на праве государства контролировать ситуацию. Чиновник подчеркнул желание правительства обеспечить, чтобы оружие находилось исключительно в руках государства. Это соответствует предыдущим решениям ливанского руководства.

Ливанская сторона уже готовит свои предложения. Они включают:

прекращение израильских ударов по ливанским регионам;

освобождение всех пленных;

поэтапный вывод израильских войск из южной части страны.

Салам заверил журналистов, что Ливан движется не к нормализации, а к миру с Израилем. При этом он отметил, что этот процесс не является полностью оторванным от диалога между США и Ираном.

"Ливану удалось доказать, что он ведет переговоры от своего имени, но это не означает, что ливанское направление полностью отделено от переговорного направления в Исламабаде", - сказал премьер.

Вашингтон требует разоружения боевиков

Соединенные Штаты видят главное препятствие стабильности в боевиках "Хезболлы". Государственный секретарь США Марко Рубио во время выступления перед медиа заявил:

"Мы хотим, чтобы отношения между Израилем и Ливаном, его законным правительством, были очень крепкими. Препятствием для этого является "Хезболла"", - сказал Рубио.