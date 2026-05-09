Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Израиль и Ливан вскоре снова сядут за стол переговоров

00:02 09.05.2026 Сб
3 мин
Планируется, что стороны возобновят переговоры 14-15 мая при посредничестве США
aimg Филипп Бойко
Фото: палестинские беженцы в Ливане (Getty Images)

Израиль и Ливан снова будут искать путь к прекращению многолетнего конфликта. Уже 14 числа могут начаться переговоры при содействии Соединенных Штатов.

В Госдепе США отмечают, что делегации должны сформировать всеобъемлющее соглашение о мире и безопасности. Такой документ должен учесть ключевые проблемы обоих государств.

Стороны планируют рассмотреть несколько критических вопросов:

  • установление четких сухопутных и морских границ;
  • создание надежных маршрутов для гуманитарной помощи;
  • план масштабной реконструкции пострадавших регионов;
  • полное восстановление суверенитета Ливана на всей его территории.

В США подчеркивают важность аспекта безопасности: "всеобъемлющий мир зависит от полного восстановления государственной власти Ливана и полного разоружения "Хезболлы".

Позиция Бейрута: мир вместо нормализации

Премьер-министр Ливана Наваф Салам уже прокомментировал предстоящую встречу. Он настаивает на праве государства контролировать ситуацию. Чиновник подчеркнул желание правительства обеспечить, чтобы оружие находилось исключительно в руках государства. Это соответствует предыдущим решениям ливанского руководства.

Ливанская сторона уже готовит свои предложения. Они включают:

  • прекращение израильских ударов по ливанским регионам;
  • освобождение всех пленных;
  • поэтапный вывод израильских войск из южной части страны.

Салам заверил журналистов, что Ливан движется не к нормализации, а к миру с Израилем. При этом он отметил, что этот процесс не является полностью оторванным от диалога между США и Ираном.

"Ливану удалось доказать, что он ведет переговоры от своего имени, но это не означает, что ливанское направление полностью отделено от переговорного направления в Исламабаде", - сказал премьер.

Вашингтон требует разоружения боевиков

Соединенные Штаты видят главное препятствие стабильности в боевиках "Хезболлы". Государственный секретарь США Марко Рубио во время выступления перед медиа заявил:

"Мы хотим, чтобы отношения между Израилем и Ливаном, его законным правительством, были очень крепкими. Препятствием для этого является "Хезболла"", - сказал Рубио.

Что известно о ситуации между Ливаном и Израилем

Израилю и "Хезболле" не удалось долго удерживать прекращение огня. Стороны обменивались ударами, а Израиль даже выпустил на поле боя против "Хезболлы" артиллерию нового поколения - пушку Ro'em.

Перемирие между Ливаном и Израилем по "Хезболле" было заключено при посредничестве США 16 апреля. Премьер Ливана приветствовал объявление о прекращении огня от Трампа. Премьер Израиля подчеркнул, что ЦАХАЛ останется на "стратегических позициях" в течение 10-дневного перемирия.

Между тем ООН и ЕС подсчитали, что на восстановление Газы понадобится не менее 71,4 миллиарда долларов. Восстановление региона может занять 10 лет и действовать надо уже сейчас.

