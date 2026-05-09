Ізраїль та Ліван незабаром знову сядуть за стіл переговорів

У Держдепі США наголошують, що делегації мають сформувати всеохопну угоду про мир і безпеку. Такий документ має врахувати ключові проблеми обох держав.

Сторони планують розглянути кілька критичних питань:

встановлення чітких сухопутних та морських кордонів;

створення надійних маршрутів для гуманітарної допомоги;

план масштабної реконструкції постраждалих регіонів;

повне відновлення суверенітету Лівану на всій його території.

У США наголошують на важливості безпекового аспекту: "всеохопний мир залежить від повного відновлення державної влади Лівану та повного роззброєння "Хезболли".

Позиція Бейрута: мир замість нормалізації

Прем’єр-міністр Лівану Наваф Салам уже прокоментував майбутню зустріч. Він наполягає на праві держави контролювати ситуацію. Посадовець підкреслив бажання уряду забезпечити, щоб зброя перебувала виключно в руках держави. Це відповідає попереднім рішенням ліванського керівництва.

Ліванська сторона вже готує свої пропозиції. Вони включають:

припинення ізраїльських ударів по ліванських регіонах;

звільнення всіх полонених;

поетапне виведення ізраїльських військ із південної частини країни.

Салам запевнив журналістів, що Ліван прямує не до нормалізації, а до миру з Ізраїлем. При цьому він зазначив, що цей процес не є повністю відірваним від діалогу між США та Іраном.

"Лівану вдалося довести, що він веде переговори від свого імені, але це не означає, що ліванський напрямок повністю відокремлений від переговорного напрямку в Ісламабаді", - сказав прем'єр..

Вашингтон вимагає роззброєння бойовиків

Сполучені Штати бачать головну перешкоду стабільності у бойовиках "Хезболли". Державний секретар США Марко Рубіо під час виступу перед медіа заявив:

"Ми хочемо, щоб відносини між Ізраїлем та Ліваном, його законним урядом, були дуже міцними. Перешкодою для цього є "Хезболла"", - сказав Рубіо.