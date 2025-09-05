Израиль не будет пускать Макрона, если он будет признавать Палестину

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар призвал главу МИД Франции Жана-Ноэля Барро отказаться от одностороннего признания Палестины, предупредив, что в таком случае президент Франции Эммануэль Макрон не сможет ездить в Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

В телефонном разговоре Саар призвал французского коллегу пересмотреть инициативу Франции по признанию Палестинского государства, заявив, что французская инициатива подрывает стабильность на Ближнем Востоке и вредит национальным интересам и безопасности Израиля.

"Израиль стремится к хорошим отношениям с Францией, но Франция должна уважать позицию Израиля, когда речь идет о вопросах, важных для его безопасности и будущего", - подчеркнул Саар во время разговора.