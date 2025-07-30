Франция создает коалицию для признания Палестины: какие страны уже присоединились

Франция инициировала создание коалиции в поддержку официального признания Палестинского государства. К ней уже присоединилось 15 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Вчера вечером министры иностранных дел 15 стран опубликовали совместное заявление, в котором поддержали признание Палестинского государства. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что группа "приглашает тех, кто еще этого не сделал, присоединиться к нам". Между тем французское информационное агентство AFP отметило, что Париж пытается "создать импульс для официального признания Палестинского государства". В группу из 15 стран сейчас уже входят Франция, Андорра, Финляндия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Словения и Испания, а также страны за пределами Европы, такие как Австралия, Канада и Новая Зеландия.