Ізраїль не пускатиме Макрона, якщо він визнаватиме Палестину

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар закликав голову МЗС Франції Жана-Ноеля Барро відмовитися від одностороннього визнання Палестини, попередивши, що в такому випадку президент Франції Еммануель Макрон не зможе їздити в Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

У телефонній розмові Саар закликав французького колегу переглянути ініціативу Франції щодо визнання Палестинської держави, заявивши, що французька ініціатива підриває стабільність на Близькому Сході та шкодить національним інтересам та безпеці Ізраїлю.

"Ізраїль прагне добрих відносин із Францією, але Франція повинна поважати позицію Ізраїлю, коли йдеться про питання, важливі для його безпеки та майбутнього", – наголосив Саар під час розмови.