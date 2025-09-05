ua en ru
Пт, 05 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ізраїль не пускатиме Макрона, якщо він визнаватиме Палестину

Ізраїль , П'ятниця 05 вересня 2025 01:01
UA EN RU
Ізраїль не пускатиме Макрона, якщо він визнаватиме Палестину Фото: Еммануель Макрон не зможе їздити в Ізраїль через визнання Палестини (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар закликав голову МЗС Франції Жана-Ноеля Барро відмовитися від одностороннього визнання Палестини, попередивши, що в такому випадку президент Франції Еммануель Макрон не зможе їздити в Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

У телефонній розмові Саар закликав французького колегу переглянути ініціативу Франції щодо визнання Палестинської держави, заявивши, що французька ініціатива підриває стабільність на Близькому Сході та шкодить національним інтересам та безпеці Ізраїлю.

"Ізраїль прагне добрих відносин із Францією, але Франція повинна поважати позицію Ізраїлю, коли йдеться про питання, важливі для його безпеки та майбутнього", – наголосив Саар під час розмови.

Також голова МЗС Ізраїлю зауважив, що будь-який візит президента Франції Еммануеля Макрона до Ізраїлю "не має місце", доки Франція "наполягатиме на своїх ініціативах та зусиллях, які шкодять інтересам Ізраїлю".

Франція 29 липня ініціювала створення коаліції на підтримку офіційного визнання Палестинської держави. До неї одразу долучились 15 країн.

Незадовго до цього французький президент Еммануель Макрон заявив про намір Франції визнати Палестинську державу на сесії Генасамблеї ООН у вересні.

Ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу засудив такі наміри Парижа, а прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що його країна визнає палестинську державу у вересні. Проте він зауважив, що це відбудеться в тому випадку, якщо Ізраїль не припинить бойові дії в Газі та не відмовиться від анексії земель.

Чому Захід заговорив про визнання Палестини незалежною державою - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Палестина
Новини
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії