Ізраїль не пускатиме Макрона, якщо він визнаватиме Палестину
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар закликав голову МЗС Франції Жана-Ноеля Барро відмовитися від одностороннього визнання Палестини, попередивши, що в такому випадку президент Франції Еммануель Макрон не зможе їздити в Ізраїль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
У телефонній розмові Саар закликав французького колегу переглянути ініціативу Франції щодо визнання Палестинської держави, заявивши, що французька ініціатива підриває стабільність на Близькому Сході та шкодить національним інтересам та безпеці Ізраїлю.
"Ізраїль прагне добрих відносин із Францією, але Франція повинна поважати позицію Ізраїлю, коли йдеться про питання, важливі для його безпеки та майбутнього", – наголосив Саар під час розмови.
Також голова МЗС Ізраїлю зауважив, що будь-який візит президента Франції Еммануеля Макрона до Ізраїлю "не має місце", доки Франція "наполягатиме на своїх ініціативах та зусиллях, які шкодять інтересам Ізраїлю".
Франція 29 липня ініціювала створення коаліції на підтримку офіційного визнання Палестинської держави. До неї одразу долучились 15 країн.
Незадовго до цього французький президент Еммануель Макрон заявив про намір Франції визнати Палестинську державу на сесії Генасамблеї ООН у вересні.
Ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу засудив такі наміри Парижа, а прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що його країна визнає палестинську державу у вересні. Проте він зауважив, що це відбудеться в тому випадку, якщо Ізраїль не припинить бойові дії в Газі та не відмовиться від анексії земель.
Чому Захід заговорив про визнання Палестини незалежною державою - читайте в матеріалі РБК-Україна.