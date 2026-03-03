ua en ru
Вт, 03 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Можем вечно воевать": Трамп заявил о почти безграничных запасах оружия у США

Вторник 03 марта 2026 08:17
UA EN RU
"Можем вечно воевать": Трамп заявил о почти безграничных запасах оружия у США Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна обладает практики безграничными запасами оружия с помощью которого Вашингтон могут "вечно" вести войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

Чиайте также: "Мне не скучно": Трамп предупредил, что война с Ираном может затянуться надолго

По словам Трампа, запасы боеприпасов США среднего и выше среднего класса никогда не были "такими высокими и лучшими", как сейчас.

"Мне сегодня сказали, у нас практически неограниченный запас этого оружия. Войны можно вести "вечно" и очень успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем лучшее оружие других стран)", ; подчеркнул глава Белого дома.

Он добавил, что если говорить о боеприпасах самого высокого уровня - то у США тоже есть хороший запас. Однако они не там, где Вашингтон хотел бы.

"Много дополнительного высококачественного оружия хранится для нас в отдаленных районах", - пояснил президент.

В то же время Трамп вновь обвинил бывшего лидера Джо Байдена в том, что тот помогал и бесплатно давал оружие Украине.

"Сонный Джо Байден потратил все свое время и деньги нашей страны, отдавая все... Зеленскому из Украины - сотни млрд долларов... Он раздал так много сверхвысокачественного оружия бесплатно и не потрудился его восполнить", - говорится в посте лидера США.

Резюмируя Трамп похвалил себя, заявив, что "к счастью", он восстановил армию США еще во время первой своей каденции и продолжает это делать сейчас.

"Соединенные Штаты обеспечены всем необходимым и готовы к большой победе", - подытожил Трамп.

США вновь ввязались в боевые действия с Ираном

Напомним, 28 февраля Израиль вместе с США начали бомбить Иран. Как говорят американские чиновники, цель заключается в том, чтобы сдержать ядерные амбиции Тегерана и уничтожить ядерный арсенал страны.

За эти несколько дней уже было множество ударов и в первый же день атаки Израиль и США ликвидировали верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и ряд других самых высокопоставленных иранских чиновников.

В то же время Дональд Трамп заявил, что США еще не начали сильно атаковать Иран. По его словам, большая волна еще не наступила, но уже вскоре будет.

По данным CNN, США готовятся готовятся к усилению атак в ближайшие 24 часа. Источники сказали, что нынешние удары уже ослабили оборону Ирана, поэтому теперь будет уничтожать производство ракет, дронов и военно-морской флот.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Украина получила первый транш от МВФ: на что направят средства
Украина получила первый транш от МВФ: на что направят средства
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой