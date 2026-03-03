"Можем вечно воевать": Трамп заявил о почти безграничных запасах оружия у США
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна обладает практики безграничными запасами оружия с помощью которого Вашингтон могут "вечно" вести войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.
Чиайте также: "Мне не скучно": Трамп предупредил, что война с Ираном может затянуться надолго
По словам Трампа, запасы боеприпасов США среднего и выше среднего класса никогда не были "такими высокими и лучшими", как сейчас.
"Мне сегодня сказали, у нас практически неограниченный запас этого оружия. Войны можно вести "вечно" и очень успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем лучшее оружие других стран)", ; подчеркнул глава Белого дома.
Он добавил, что если говорить о боеприпасах самого высокого уровня - то у США тоже есть хороший запас. Однако они не там, где Вашингтон хотел бы.
"Много дополнительного высококачественного оружия хранится для нас в отдаленных районах", - пояснил президент.
В то же время Трамп вновь обвинил бывшего лидера Джо Байдена в том, что тот помогал и бесплатно давал оружие Украине.
"Сонный Джо Байден потратил все свое время и деньги нашей страны, отдавая все... Зеленскому из Украины - сотни млрд долларов... Он раздал так много сверхвысокачественного оружия бесплатно и не потрудился его восполнить", - говорится в посте лидера США.
Резюмируя Трамп похвалил себя, заявив, что "к счастью", он восстановил армию США еще во время первой своей каденции и продолжает это делать сейчас.
"Соединенные Штаты обеспечены всем необходимым и готовы к большой победе", - подытожил Трамп.
США вновь ввязались в боевые действия с Ираном
Напомним, 28 февраля Израиль вместе с США начали бомбить Иран. Как говорят американские чиновники, цель заключается в том, чтобы сдержать ядерные амбиции Тегерана и уничтожить ядерный арсенал страны.
За эти несколько дней уже было множество ударов и в первый же день атаки Израиль и США ликвидировали верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и ряд других самых высокопоставленных иранских чиновников.
В то же время Дональд Трамп заявил, что США еще не начали сильно атаковать Иран. По его словам, большая волна еще не наступила, но уже вскоре будет.
По данным CNN, США готовятся готовятся к усилению атак в ближайшие 24 часа. Источники сказали, что нынешние удары уже ослабили оборону Ирана, поэтому теперь будет уничтожать производство ракет, дронов и военно-морской флот.