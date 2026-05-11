ua en ru
Пн, 11 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Израиль планирует полностью отказаться от американской финансовой поддержки

04:56 11.05.2026 Пн
3 мин
Израиль хочет "отвыкнуть" от американских денег за 10 лет
aimg Екатерина Коваль
Израиль планирует полностью отказаться от американской финансовой поддержки Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что хочет в течение десяти лет полностью отказаться от американской финансовой военной помощи - 3,8 млрд долларов в год. Кроме того, он подтвердил, что война с Ираном еще не завершена и ядерное обогащение не остановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Читайте также: "Хезболла" поразила "Железный купол" Израиля дроном-камикадзе

Отказ от помощи США

В интервью CBS News Нетаньяху заявил, что лично сказал Трампу: Израиль должен "отвыкнуть" от остаточной американской военной финансовой поддержки. По его словам, процесс следует начать уже сейчас и завершить в течение десяти лет.

"Я хочу довести до нуля американскую финансовую составляющую нашего военного сотрудничества", - сказал премьер, добавив, что челюсти у слушателей от этих слов отпадают.

Шаг несколько взвешенный на фоне того, что 60% американцев, по данным Pew, имеют неблагоприятное мнение об Израиле - это рост почти на 20 пунктов за четыре года.

Война с Ираном не завершена

Нетаньяху прямо сказал: война продолжается, пока в Иране остается обогащенный уран, действуют обогатительные объекты, функционируют прокси-группировки и хранятся баллистические ракеты.

На вопрос, как изъять ядерные материалы, ответил коротко: "Заходишь и забираешь". Деталей относительно возможного применения силы раскрывать отказался.

Ливан и Хезболла

Нетаньяху дал понять: даже если с Ираном будет достигнуто соглашение, боевые действия против Хезболлы в Ливане могут продолжаться отдельно. Иран хочет связать два театра боевых действий, но Израиль на это не согласится.

В то же время премьер выразил надежду: если иранский режим падет, Хезболла, ХАМАС и хуситы развалится вместе с ним.

Новые союзы в регионе

Нетаньяху заявил, что видит возможность для расширения союзов с арабскими государствами - "на уровне, о котором раньше даже не мечтали". По его словам, некоторые арабские страны уже обращаются к Израилю с предложениями укрепить альянс - в частности в сферах энергетики, искусственного интеллекта и квантовых технологий.

Китай и Иран

Нетаньяху подтвердил, что Китай поставлял Ирану компоненты для производства ракет, и не исключил, что это происходит до сих пор. Подробнее комментировать отказался.

14-15 мая в Ливане при посредничестве США должны состояться переговоры между Израилем и Ливаном. Стороны планируют проработать всеобъемлющее мирное соглашение.

Однако договоренности о прекращении огня между Израилем и группировкой "Хезболла" оказались хрупкими. Стороны продолжали обстрелы, а Израиль впервые применил против "Хезболлы" новую артиллерийскую систему Ro'em (самоходную гаубицу нового поколения).

Перемирие, заключенное 16 апреля при содействии США, предусматривало 10-дневное прекращение огня. Премьер Ливана приветствовал эту инициативу. Премьер-министр Израиля, в свою очередь, заявил, что ЦАХАЛ останется на стратегических позициях на время действия перемирия.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Нетаньяху Соединенные Штаты Америки Израиль
Новости
В Украине планируют восстановить 10 миллионов квадратных метров дорог до лета, - Свириденко
В Украине планируют восстановить 10 миллионов квадратных метров дорог до лета, - Свириденко
Аналитика
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"