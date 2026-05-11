Израиль планирует полностью отказаться от американской финансовой поддержки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что хочет в течение десяти лет полностью отказаться от американской финансовой военной помощи - 3,8 млрд долларов в год. Кроме того, он подтвердил, что война с Ираном еще не завершена и ядерное обогащение не остановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

Отказ от помощи США

В интервью CBS News Нетаньяху заявил, что лично сказал Трампу: Израиль должен "отвыкнуть" от остаточной американской военной финансовой поддержки. По его словам, процесс следует начать уже сейчас и завершить в течение десяти лет.

"Я хочу довести до нуля американскую финансовую составляющую нашего военного сотрудничества", - сказал премьер, добавив, что челюсти у слушателей от этих слов отпадают.

Шаг несколько взвешенный на фоне того, что 60% американцев, по данным Pew, имеют неблагоприятное мнение об Израиле - это рост почти на 20 пунктов за четыре года.

Война с Ираном не завершена

Нетаньяху прямо сказал: война продолжается, пока в Иране остается обогащенный уран, действуют обогатительные объекты, функционируют прокси-группировки и хранятся баллистические ракеты.

На вопрос, как изъять ядерные материалы, ответил коротко: "Заходишь и забираешь". Деталей относительно возможного применения силы раскрывать отказался.

Ливан и Хезболла

Нетаньяху дал понять: даже если с Ираном будет достигнуто соглашение, боевые действия против Хезболлы в Ливане могут продолжаться отдельно. Иран хочет связать два театра боевых действий, но Израиль на это не согласится.

В то же время премьер выразил надежду: если иранский режим падет, Хезболла, ХАМАС и хуситы развалится вместе с ним.

Новые союзы в регионе

Нетаньяху заявил, что видит возможность для расширения союзов с арабскими государствами - "на уровне, о котором раньше даже не мечтали". По его словам, некоторые арабские страны уже обращаются к Израилю с предложениями укрепить альянс - в частности в сферах энергетики, искусственного интеллекта и квантовых технологий.

Китай и Иран

Нетаньяху подтвердил, что Китай поставлял Ирану компоненты для производства ракет, и не исключил, что это происходит до сих пор. Подробнее комментировать отказался.