Над Иерусалимом и другими районами Израиля сбили десятки иранских баллистических ракет, - KAN

По данным радиостанции KAN, речь идет о десятках таких ракет, которыми Иран этой ночью атаковал израильскую территорию.

Также в сообщении указывается, что речь идет именно о баллистике, а не о крылатых ракетах или ударных беспилотниках, ранее задействованных Ираном для воздушной атаки по Израилю.

До этого в ночном заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) было опубликовано объявление о воздушной тревоге в районе Иерусалима. Также отмечалось, что сирены раздались и на севере страны, и в регионе Негев.

Как пишут иранские государственные СМИ, страна запустила по Израилю свою первую серию "баллистических" ракет, передает CNN. Таким образом, вероятно, Тегеран пытается "синхронизировать" ракетные удары с использованием беспилотников в попытке прорвать и разбить оборонные системы ЦАХАЛ.

Также отмечается, что израильская авиация совершает полеты через воздушное пространство Израиля, чтобы сбить иранские самолеты.

JUST IN: Iranian state media claims they have launched their first round of *ballistic* missiles at Israel. (CNN)



If true, Iran is attempting to "synchronize" their attack with the drones on the way to Israel to overwhelm Israel's defense systems.



Israeli planes are currently… pic.twitter.com/5mas4o0L3v