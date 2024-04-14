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Израиль готовит "существенный ответ" на беспрецедентную атаку Ирана, - СМИ

Воскресенье 14 апреля 2024 02:59
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Израиль готовит "существенный ответ" на беспрецедентную атаку Ирана, - СМИ Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Израиль планирует "серьезный ответ" на беспрецедентный запуск беспилотников с территории Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel и Haaretz.

Times of Israel ссылается на неназванного израильского чиновника.

"Израильский источник: ожидается ответ на атаку Ирана", – пишет Haaretz.

Ранее сообщалось, что Сирия развернула свои силы ПВО в ожидании ответа Израиля на иранскую атаку, поскольку в стране базируются иранские военные.

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль с помощью более 100 беспилотников. ЦАХАЛ поднял в воздух десятки истребителей.

В ряде регионов Израиля была объявлена воздушная тревога, в Иерусалиме и других городах слышали взрывы. От падения обломков пострадал 10-летний ребенок.

Сообщалось, что системы противовоздушной обороны США на Ближнем Востоке перехватили несколько иранских беспилотников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении к гражданам государства заявил: "кто сделает нам больно, тому мы ответим тем же".

О причинах конфликта - в материале РБК-Украина.

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