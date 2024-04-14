США при поддержке Британии сбили часть летевших на Израиль иранских дронов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Если иранский беспилотник или ракета попадут прямо на эту территорию, Великобритания будет действовать там, но источник сказал, что это не следует рассматривать как совместную операцию.

Также CNN со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания активно не разворачивает средства для перехвата иранских дронов, но обеспечивает пополнение средств США, передислоцированных из зон операций противодействия ИГИЛ в Ираке, Сирии и Ливане.

Источники телеканала не уточнили, где и как США перехватили беспилотники.

Напомним, во время иранской атаки в ночь с 13 на 14 апреля израильские военные идентифицировали более ста беспилотников, запущенных по территории Израиля. ВВС отслеживают атаки. Они могут включать также крылатые ракеты, но официальной информации об этом пока нет.

В США считают, что по территории Израиля будет запущено от 400 до 500 дронов и ракет из Ирака, Сирии, южного Ливана и Йемена, но основная часть будет запущена из Ирана.

Израильская разведка обнаружила запуск десятков беспилотников и крылатых ракет из Ирана и Ирака. Ожидается, что зоной удара будут Голанские высоты и база ВВС Израиля в пустыне Негев.

ЦАХАЛ приказал жителям северных Голанских высот, района Неватим на юге Израиля, городов Димона и Эйлат оставаться вблизи бомбоубежищ до дальнейшего распоряжения.

Между тем, делегация Ирана в Организации Объединенных Наций (ООН) заявила, что Тегеран собирается ограничиться уже нанесенной этой ночью волной ударов по территории Израиля. Но возможно и продолжение воздушных атак.

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