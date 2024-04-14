Иран начал воздушную атаку на Израиль: что известно на данный момент

Иран запустил по территории Израиля десятки ударных беспилотников вчера поздно вечером, 13 апреля. В ближайшее время ожидается запуск ракет.

Все, что известно о воздушной атаке Ирана на Израиль на данный момент –в материале РБК-Украина .

"Десятки беспилотников, запущенных из Ирана, направляются в сторону Израиля", - заявил официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари.

По его словам, ВВС Израиля отслеживают дроны, им потребуется несколько часов, чтобы добраться до воздушного пространства страны. Он также отметил, что возможны сбои в работе GPS, поскольку военные работают над перехватом дронов.

Закрытие воздушного пространства

Власти Иордании с вечера субботы, 13 апреля, закрыли воздушное пространство из-за ожидаемых боевых действий между Израилем и Ираном. Сообщается, что меры коснутся как рейсов из Иордании, так и самолетов, направляющихся в эту страну. Речь идет о временных мерах. При этом не указывается, как долго они продлятся.

В Ираке также объявили, что закрыли свое воздушное пространство и приостановили все воздушное сообщение после того, как Иран нанес удар беспилотниками по Израилю.

С 1 часа ночи 14 апреля Ливан также закрывает свое воздушное пространство. Решение принято на фоне запуска Ираном ударных дронов по Израилю.

Реакция Белого дома

Совет национальной безопасности при президенте США заявил о начале воздушного удара по Израилю со стороны Ирана. Президент Джо Байден собирает членов совета, а также постоянно общается с израильской стороной и союзниками.

"Президент Байден четко заявил: наша поддержка безопасности Израиля железная. Соединенные Штаты будут поддерживать народ Израиля и поддерживать его защиту от этих угроз со стороны Ирана", - говорится в сообщении Белого дома.

Нетаньяху созывает военный кабинет Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созывает свой военный кабинет. Он собрал чиновников в военном штабе в Тель-Авиве. Сообщается, что о ключевых решениях кабинета будет сообщено в специальном обращении.

Иран запустит более 100 беспилотников, десятки крылатых и баллистических ракет

Источники Белом доме заявили, что США готовятся к тому, что это будет "крупная атака". Неназванные официальные лица заявили, что администрация президента США Джо Байдена ожидает, что Иран запустит более 100 беспилотников, десятки крылатых ракет и десятки баллистических ракет.

Один из чиновников заявил, что оружие должно было быть нацелено на правительственные объекты Израиля, а не на гражданские или религиозные объекты.

"США и Израиль тесно координируют действия по защите от нападения

«Мы готовы. Израильтяне готовы", - добавил он.

Израиль начал перехват иранских беспилотников над Иорданией и Сирией

Ряд СМИ сообщают, что Израиль начал перехват иранских беспилотников над Сирией и Иорданией.

Возможность сделать это появилась благодаря "воздушному зонтику", созданному США в сотрудничестве с региональными союзниками.

Тем временем министр обороны Ирана выступил с заявлением, в котором предупредил соседние страны, что любая из них, которая откроет свое воздушное пространство Израилю для перехвата дронов, станет мишенью.

0:52 В США прогнозируют запуск 400-500 дронов и ракет

Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что, по оценкам США, иранская атака на Израиль будет состоять из 400 до 500 беспилотников и ракет.

0:55 ЦАХАЛ пытается перехватить дроны до того, как они достигнут неба Израиля

Израильские военные намерены попытаться перехватить запущенные Ираном дроны до того, как они достигнут неба Израиля.

Израиль ожидает, что Иран может со временем запустить дополнительные волны беспилотников, и отслеживает другие иранские объекты на предмет дополнительных типов атак, добавил израильский военный чиновник.

0:58 Премьер Британии осудил удар Ирана

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал нападение Ирана на Израиль бездумным и подчеркнул, что Соединенное Королевство "продолжит отстаивать безопасность Израиля и всех наших региональных партнеров".

1:06 Сирия привела в состояние повышенной боеготовности ПВО

Сирия привела в состояние повышенной боеготовности свои системы ПВО "Панцирь" вокруг столицы Дамаска и основных баз на случай израильского удара.

1:10 Египет привел ПВО в состояние максимальной готовности

Силы ПВО Египта приведены в состояние максимальной готовности в связи с сообщениями о запуске беспилотников из Ирана в сторону Израиля.