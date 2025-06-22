Нетаньяху об ударе США по Ирану: они сделали то, что не смогла сделать ни одна страна в мире

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за его решение нанести удар по ядерным объектам Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Они сделали то, что не смогла сделать ни одна другая страна на земле. История зафиксирует, что президент Трамп действовал, чтобы лишить самый опасный в мире режим самого опасного в мире оружия", - отметил израильский лидер.

По его словам, в ходе операции Армии обороны Израиля были совершены "поистине удивительные вещи", однако действия США 22 июня против ядерных объектов Исламской Республики были в сравнении с этим "непревзойденными".

"Поздравляю, президент Трамп. Ваше смелое решение нацелить на ядерные объекты Ирана грозную и праведную мощь Соединенных Штатов изменит историю", - сказал Нетаньяху.

Удары по Ирану

Израиль начал операцию "Львиный народ" 13 июня. ЦАХАЛ нанес удары по военным и ядерным объектам Ирана. Израиль продолжал это делать до сих пор.

Ликвидированы десятки топ-командиров Ирана и физики-ядерщики, которые занимаются ядерной программой страны. В Израиле предупреждали, что не остановятся, пока не выполнят своих целей.

Все это время ходили слухи, присоединятся ли США к израильской операции. Президент США Дональд Трамп давал Ирану две недели, чтобы вернуться к переговорам относительно ядерной сделки.

Тем не менее, в ночь на 22 июня США тоже нанесли удары по иранским объектам. Трамп сообщил, что ядерный объект в Фордо ликвидирован. После этого он и Нетаньяху провели телефонный разговор.

На фоне иранской угрозы граждан Израиля предупредили об ужесточении мер безопасности.

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