ua en ru
Вс, 22 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Нетаньяху об ударе США по Ирану: они сделали то, что не смогла сделать ни одна страна в мире

Воскресенье 22 июня 2025 05:09
UA EN RU
Нетаньяху об ударе США по Ирану: они сделали то, что не смогла сделать ни одна страна в мире Иллюстративное фото: Нетаньяху поблагодарил Трампа за удар по Ирану (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за его решение нанести удар по ядерным объектам Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Поздравляю, президент Трамп. Ваше смелое решение нацелить на ядерные объекты Ирана грозную и праведную мощь Соединенных Штатов изменит историю", - сказал Нетаньяху.

По его словам, в ходе операции Армии обороны Израиля были совершены "поистине удивительные вещи", однако действия США 22 июня против ядерных объектов Исламской Республики были в сравнении с этим "непревзойденными".

"Они сделали то, что не смогла сделать ни одна другая страна на земле. История зафиксирует, что президент Трамп действовал, чтобы лишить самый опасный в мире режим самого опасного в мире оружия", - отметил израильский лидер.

Удары по Ирану

Израиль начал операцию "Львиный народ" 13 июня. ЦАХАЛ нанес удары по военным и ядерным объектам Ирана. Израиль продолжал это делать до сих пор.

Ликвидированы десятки топ-командиров Ирана и физики-ядерщики, которые занимаются ядерной программой страны. В Израиле предупреждали, что не остановятся, пока не выполнят своих целей.

Все это время ходили слухи, присоединятся ли США к израильской операции. Президент США Дональд Трамп давал Ирану две недели, чтобы вернуться к переговорам относительно ядерной сделки.

Тем не менее, в ночь на 22 июня США тоже нанесли удары по иранским объектам. Трамп сообщил, что ядерный объект в Фордо ликвидирован. После этого он и Нетаньяху провели телефонный разговор.

На фоне иранской угрозы граждан Израиля предупредили об ужесточении мер безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нетаньяху Соединенные Штаты Америки Израиль Иран Дональд Трамп
Новости
Трамп хотел переговоров с Ираном, но не смогли "дозвониться в бункер аятолле", - Axios
Трамп хотел переговоров с Ираном, но не смогли "дозвониться в бункер аятолле", - Axios
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде