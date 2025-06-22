"Мы не остановимся": в Иране ответили Трампу на обстрел
Организация по атомной энергии Ирана пригрозила продолжить свою деятельность, несмотря на атаки на ее объекты со стороны Израиля и США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tehran Times.
"После жестоких атак сионистского врага в последние дни, сегодня на рассвете ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане подверглись варварскому нападению со стороны врагов Ирана (США, - Ред.). Это является нарушением международного права, и в частности Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", - пожаловались в Иране.
В организации отметили, что атаки США и Израиля являются акцией, которая якобы противоречит международному праву. В Иране, помимо прочего, обвинили в "соучастии" Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Организация по атомной энергии Ирана заверяет нацию, что, несмотря на злобные заговоры ее врагов, - благодаря усилиям тысяч ее революционных ученых и экспертов, она не позволит остановить путь развития этой национальной промышленности, построенной на крови ученых-ядерщиков", - добавили в организации.
В то же время верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи заявил, что "выход США на поле боя нанесет им непоправимый ущерб. По данным иранских СМИ, он ожидает, что американцы "понесут более серьезные потери, чем те, которые что были в прошлом".
Удары США по Ирану
В ночь на 22 июня к ударам Израиля по Ирану присоединились Соединенные Штаты. Президент Дональд Трамп подтвердил участие американских сил, заявив, что один из главных объектов Ирана в Фордо "больше не существует".
Министр обороны Израиля Исраэль Кац на днях заявил, что ЦАХАЛ продолжит операцию, ведь "для достижения цели режим аятоллы не может оставаться у власти".
На фоне военных действий Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обнародовал имена трех старших духовных лиц, которые могут возглавить страну в случае его устранения или гибели.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США за его решение присоединиться к операции. По его словам, Соединенные Штаты сделали то, что "не смогла сделать ни одна другая страна на земле".
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