Атака США по Ирану: Fox News раскрыл, чем нанесли удар

Соединенные Штаты Америки во время удара по Ирану использовали аж шесть бомб, чтобы уничтожить бункеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Fox News.

Ведущий программы "Ганнити" Шон Ганнити заявил в субботу вечером, что американский президент Дональд Трамп сообщил ему подробности об ударах США по Ирану.

По словам ведущего, США во время ударов по иранскому ядерному объекту в Фордо использовали шесть бомб для уничтожения бункеров - каждая из которых весит 15 тонн.

Он также рассказал, что бомбы были сброшены с американских стелс-бомбардировщиков B-2.

Кроме того, сообщается, что в атаках на объекты в Нанаке и Исфахане было использовано 30 ракет "Томагавк", запущенных с американских подводных лодок.

США применили бомбу "уничтожитель бункеров"

Два анонимных источника, знакомые с операцией сообщили CNN, что во время ударов по иранским ядерным объектам Соединенные Штаты применили бомбу массированного проникновения боеприпасов (MOP) GBU-57A.