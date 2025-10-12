Израиль назвал дату и время освобождения заложников ХАМАС
Израиль ожидает, что освобождение заложников, удерживаемых в Газе, начнется в понедельник, 13 октября, между 4 и 6 часами утра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Красный Крест проинформирует Израиль за два часа до освобождения заложников.
Пресс-секретарь канцелярии премьер-министра Шош Бедросиан подчеркнула, что заложников готовы принять и при условии, что их освободят раньше.
Она также сообщила, что Израиль начнет освобождать палестинских заключенных только после подтверждения, что все заложники вернулись.
План по завершению войны в Секторе Газа
Напомним, на прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп обнародовал план урегулирования в Секторе Газа из 20 пунктов.
Он предусматривает создание международного "Совета мира", который будет наблюдать за "технократическим, аполитичным палестинским комитетом", отвечающим за ежедневное управление Газой.
Возглавит Совет сам Трамп и бывший премьер-министр Британии Тони Блэр.
Отметим, 6 октября в Египте стартовали непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС. Посредниками выступили представители Египта, США и Катара.
8 октября Трамп заявил о подписании сторонами первой фазы его мирного плана. Она предусматривает освобождение заложников и отвод израильских войск к согласованной линии.
РБК-Украина ранее писало, что в начале следующей недели Дональд Трамп посетит Израиль по приглашению премьера Беньямина Нетаньяху.