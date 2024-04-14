Израиль будет координировать свой ответ Ирану с союзниками, - NYT

NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США Джо Байдена и высокопоставленного чиновника Пентагона сообщает, что эти беспокойства частично вытекают из взглядов администрации на подход, который применил Израиль к своей войне против ХАМАС, а также нападение на иранское консульство в Дамаске.

Байден, по словам трех источников издания, якобы приватно выразил обеспокоенность тем, что Нетаньяху пытается втянуть США в более широкий конфликт.

Белый дом считает, что израильтяне не стремятся к расширению конфликта или прямой войне с Ираном, но официальные лица США не могут быть в этом уверены, сказал высокопоставленный чиновник администрации в комментарии NBC.

Представители США в частном порядке якобы выразили разочарование решением Израиля нанести удар по зданию консульства Ирана в Сирии.

Высокопоставленные руководители Пентагона также приватно выражали разочарование по поводу момента удара по Дамаску, поскольку он мог стать "катастрофически эскалационным", пишет издание.

New York Times со ссылкой на анонимного израильского чиновника сообщает, что ответ Израиля будет скоординирован с его союзниками.

Между тем, в официальном заявлении на сайте Белого дома Байден решительно осудил атаку Ирана "и его посредников, действующих из Йемена, Сирии и Ирака".

Он подтвердил, что по его поручению американские военные переместили в регион самолеты и эсминцы для борьбы с баллистическими ракетами.

"Благодаря этому развертыванию и чрезвычайному мастерству наших военнослужащих, мы помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты", - говорится в заявлении.

Байден также сообщил, что в разговоре с Нетаньяху подтвердил "твердую приверженность Америки безопасности Израиля".

"Я сказал ему, что Израиль продемонстрировал чрезвычайную способность защищаться от беспрецедентных атак и побеждать их, посылая четкое сообщение своим врагам, что они не могут эффективно угрожать безопасности Израиля", - заявил президент США.

Он также сообщил, что завтра соберет своих коллег-лидеров G7, чтобы координировать "общий дипломатический ответ на наглую атаку Ирана".

По словам Байдена, США без колебаний будут принимать "все необходимые меры для защиты наших людей".