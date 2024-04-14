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Министры обороны Израиля и США связались после иранского нападения: детали

Тель-Авив, Воскресенье 14 апреля 2024 04:34
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Министры обороны Израиля и США связались после иранского нападения: детали Фото: Министр обороны Израиля Йоав Галант (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Министр обороны Израиля Йоав Галант побеседовал с министром обороны США Ллойдом Остином после иранского нападения на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Офис Галанта сообщил, что он рассказал Остину о действиях Израиля по защите

Министр обороны также поблагодарил Остина за поддержку Израиля.

“Галант подчеркнул, что оборонное ведомство поддерживает максимальную готовность к дальнейшим попыткам нападения”, - сообщил офис министра обороны Израиля.

Атака Ирана на Израиль

Напомним, 1 апреля в результате ракетного удара по столице Сирии было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала.

Иран обвинил Израиль в нападении и пообещал "жесткий" ответ. Израиль со своей стороны предупредил Иран, что в случае атаки с иранской территории нанесет ответные удары.

Поздно вечером 13 апреля Иран запустил дроны в сторону Израиля.ЦАХАЛ готовился их перехватывать на подлете к стране.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, об отслеживании более 100 иранских дронов. Издание The Times of Israel сообщило об перехвате дронов.

К слову, стало известно, чем Израиль может отбивать воздушную атаку Ирана.

Также мы писали об причинах конфликта Ирана и Израиля

Все, что известно на данный момент об атаке Ирана на Израиль - в материале РБК-Украина.

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