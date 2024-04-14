Почему Иран атакует Израиль: причина конфликта

Иран атаковал Израиль в ночь на 14 апреля. ЦАХАЛ попросил граждан быть бдительными, в воздух подняты десятки истребителей.

На прошлой неделе Израиль ударил по иранскому посольству в Сирии. Иран стал атаковать страну в ответ. По словам CNN, это беспрецедентный шаг со стороны Тегерана, который может еще больше расширить продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке.

В результате авиаудара было разрушено здание консульства в столице Дамаска. По словам министерства иностранных дел Ирана. погибли по меньшей мере семь чиновников, в том числе Мохаммед Реза Захеди, высший командир элитной Корпуса стражей исламской революции (КСИР), и старший командующий Мохаммад Хади Хаджи Рахими.