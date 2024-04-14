Почему Иран атакует Израиль: причина конфликта
Иран атаковал Израиль в ночь на 14 апреля. ЦАХАЛ попросил граждан быть бдительными, в воздух подняты десятки истребителей.
Подробнее о причинах конфликта - в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались следующие источники: сайт телеканала CNN.
На прошлой неделе Израиль ударил по иранскому посольству в Сирии. Иран стал атаковать страну в ответ. По словам CNN, это беспрецедентный шаг со стороны Тегерана, который может еще больше расширить продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке.
В результате авиаудара было разрушено здание консульства в столице Дамаска. По словам министерства иностранных дел Ирана. погибли по меньшей мере семь чиновников, в том числе Мохаммед Реза Захеди, высший командир элитной Корпуса стражей исламской революции (КСИР), и старший командующий Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль будет наказан за нападение, а президент Ибрагим Раиси заявил, что оно "не останется без ответа", сообщило государственное информационное агентство IRNA. Поддерживаемая Ираном ливанская группировка "Хезболла" заявила, что за удар будет встречено "наказание и месть".
Ситуация в Израиле
По информации The New York Times, разведка Израиля зафиксировала запуски десятков дронов и ракет из Ирана и Ирака
Ранее мы писали, что израильские военные идентифицировали более 100 беспилотников, запущенных из Ирана. ЦАХАЛ будет работать над их перехватом на более раннем этапе.
Также стало известно, что Израиль ввел ограничения для гражданских из-за угрозы удара Ирана.
Позже мы сообщали об запуске Ираном ударных дронов в направлении Израиля.
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