Ізраїль координуватиме свою відповідь Ірану з союзниками, - NYT

NBC News з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації президента США Джо Байдена та високопоставленого чиновника Пентагону, повідомляє, що ці занепокоєння частково випливають із поглядів адміністрації на підхід, який застосував Ізраїль до своєї війни проти ХАМАС, а також на напад на іранське консульство у Дамаску.

Байден, за словами трьох джерел видання, нібито приватно висловив стурбованість тим, що Нетаньяху намагається втягнути США в ширший конфлікт.

Білий дім вважає, що ізраїльтяни не прагнуть розширення конфлікту або прямої війни з Іраном, але офіційні особи США не можуть бути в цьому впевнені, сказав високопоставлений чиновник адміністрації у коментарі NBC.

Представники США в приватному порядку нібито висловили розчарування рішенням Ізраїлю завдати удару по будівлі консульства Ірану в Сирії.

Високопоставлені керівники Пентагону також приватно висловлювали розчарування з приводу часу удару по Дамаску, оскільки він міг стати "катастрофічно ескалаційним", пише видання.

New York Times з посиланням на анонімного ізраїльського чиновника повідомляє, що відповідь Ізраїлю буде скоординована з його союзниками.

Тим часом, в офіційній заяві на сайті Білого дому Байден рішуче засудив атаку Ірану "та його посередників, що діють з Ємену, Сирії та Іраку".

Він підтвердив, що за його дорученням американські військові перемістили в регіон літаки та есмінці для боротьби проти балістичних ракет.

"Завдяки цьому розгортанню та надзвичайній майстерності наших військовослужбовців ми допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети", - йдеться у заяві.

Байден також повідомив, що в розмові з Нетаньяху підтвердив "тверду відданість Америки безпеці Ізраїлю".

"Я сказав йому, що Ізраїль продемонстрував надзвичайну здатність захищатися від безпрецедентних атак і перемагати їх, надсилаючи чітке повідомлення своїм ворогам, що вони не можуть ефективно загрожувати безпеці Ізраїлю", - заявив президент США.

Він також повідомив, що завтра збере своїх колег-лідерів G7, щоб координувати "спільну дипломатичну відповідь на нахабну атаку Ірану".

За словами Байдена, США без вагань вживатимуть "всіх необхідних заходів для захисту наших людей".