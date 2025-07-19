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Израиль и Сирия договорились о прекращении огня

Фото: Израиль и Сирия прекращают огонь (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Израиль и Сирия договорились о прекращении огня при поддержке Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 12-й канал израильского ТВ.

Отмечено, что соответствующую информацию подтвердил спецпредставитель США по Сирии Том Барак.

Администрация президента США Дональда Трампа выступала посредником в переговорах между сторонами. По словам Барака, Вашингтон выразил обеспокоенность тем, что продолжающийся кризис может еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе и нанести ущерб американским дипломатическим усилиям в Сирии.

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии Ахмед Аш-Шараа при поддержке США договорились о прекращении огня", - сообщил Барак.

По его словам, соглашение о прекращениии огня между Израилем и Сирией поддерживают Турция, Иордания и другие соседи.

"Мы призываем друзов, бедуинов и суннитов сложить оружие и вместе с другими меньшинствами построить новую единую сирийскую идентичность, а также одновременно мир и процветание со своими соседями", - призвал Барак.

Конфликт между Израилем и Сирией

После свержения сирийского диктатора Башара Асада, новый временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа пообещал обеспечить инклюзивность для национальных и религиозных меньшинств, однако исламистские группировки начали атаки на алавитов и друзов.

Друзы отказываются складывать оружие и присоединяться к Вооруженным силам. В июле вспыхнули столкновения в районе города Эс-Сувейда. 16 июля правительство ввело войска.

Армия обороны Израиля нанесла удар по Дамаску в ответ, в результате чего были разрушены здания Генштаба и Минобороны, а также поврежден президентский дворец.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что целью атаки была защита друзов от давления сирийского правительства.

18 июля Израиль вновь нанес удар с воздуха по городу Эс-Сувейда.

О том, почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе, - в материале РБК-Украина.

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