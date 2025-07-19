Ізраїль і Сирія домовилися про припинення вогню

Зазначено, що відповідну інформацію підтвердив спецпредставник США щодо Сирії Том Барак.

Адміністрація президента США Дональда Трампа виступала посередником у переговорах між сторонами. За словами Барака, Вашингтон висловив стурбованість через те, що криза, яка триває, може ще більше дестабілізувати ситуацію в регіоні та завдати шкоди американським дипломатичним зусиллям у Сирії.

"Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і президент Сирії Ахмед Аш-Шараа за підтримки США домовилися про припинення вогню", - повідомив Барак.

За його словами, угоду про припинення вогню між Ізраїлем і Сирією підтримують Туреччина, Йорданія та інші сусіди.

"Ми закликаємо друзів, бедуїнів і сунітів скласти зброю і разом з іншими меншинами побудувати нову єдину сирійську ідентичність, а також одночасно мир і процвітання зі своїми сусідами", - закликав Барак.