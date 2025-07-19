Ізраїль і Сирія домовилися про припинення вогню за підтримки Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 12-й канал ізраїльського ТБ.
Зазначено, що відповідну інформацію підтвердив спецпредставник США щодо Сирії Том Барак.
Адміністрація президента США Дональда Трампа виступала посередником у переговорах між сторонами. За словами Барака, Вашингтон висловив стурбованість через те, що криза, яка триває, може ще більше дестабілізувати ситуацію в регіоні та завдати шкоди американським дипломатичним зусиллям у Сирії.
"Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і президент Сирії Ахмед Аш-Шараа за підтримки США домовилися про припинення вогню", - повідомив Барак.
За його словами, угоду про припинення вогню між Ізраїлем і Сирією підтримують Туреччина, Йорданія та інші сусіди.
"Ми закликаємо друзів, бедуїнів і сунітів скласти зброю і разом з іншими меншинами побудувати нову єдину сирійську ідентичність, а також одночасно мир і процвітання зі своїми сусідами", - закликав Барак.
Після повалення сирійського диктатора Башара Асада, новий тимчасовий президент Сирії Ахмед аш-Шараа пообіцяв забезпечити інклюзивність для національних і релігійних меншин, проте ісламістські угруповання розпочали атаки на алавітів і друзів.
Друзи відмовляються складати зброю і приєднуватися до Збройних сил. У липні спалахнули сутички в районі міста Ес-Сувейда. 16 липня уряд ввів війська.
Армія оборони Ізраїлю завдала удару по Дамаску у відповідь, унаслідок чого було зруйновано будівлі Генштабу і Міноборони, а також пошкоджено президентський палац.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зазначив, що метою атаки був захист друзів від тиску сирійського уряду.
18 липня Ізраїль знову завдав удару з повітря по місту Ес-Сувейда.
Про те, чому на Близькому Сході знову точаться бої і чи можливий мир у регіоні, - у матеріалі РБК-Україна.
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