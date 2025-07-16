Израиль нанес мощные удары по Генштабу и президентскому дворцу в Дамаске (видео)
Израильские войска в среду, 16 июля, атаковали Дамаск. Целью ударов стали здание сирийского Генштаба и президентский дворец.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и министра обороны Израиля Исраэля Каца в соцсети X.
The Times of Israel написало, что в Дамаске во время "прилетов" по зданию Генштаба по всей столице раздались сильные взрывы.
В свою очередь Кац обнародовал у себя видео с сирийского телевидения, на котором телеведущая испуганно реагирует на израильский удар по центру Дамаска.
"Начались сильные удары", - добавил министр.
החלו המכות הכואבות pic.twitter.com/1kJFFXoiua— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 16, 2025
Специалисты OSINT сообщают, что в результате атаки здание Генштаба Сирии было полностью уничтожено. Такая же ситуация и со зданием Министерства обороны.
Уже после атаки на Генштаб и Минобороны в СМИ появились слухи о том, что Израиль обстрелял и президентский дворец. О последствиях атаки информации нет.
Конфликт Израиля и Сирии
15 июля 2025 года Израиль нанес удары по сирийским правительственным войскам в провинции Сувейда на фоне кровавых межобщинных столкновений в этом регионе.
Поводом для атаки стала резня в одноименном городе, где в результате конфликта между бедуинскими племенами и местными друзами (небольшая религиозная и этническая община, живущая главным образом в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании) погибли более 30 человек.
Израильские власти обвинили сирийский режим в насильственных действиях против друзского меньшинства и заявили, что военные удары направлены на защиту граждан, с которыми Израиль имеет исторически тесные связи.
Напомним, ранее Сирия требовала, чтобы Израиль вывел свои войска с южной части страны.
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