Израиль обстреливает город Сувейда в Сирии, арабские племена подняли восстание

Армия Израиля вновь обстреливает с воздуха город Эс-Сувейда на юго-западе Сирии. Арабские племена объявили восстание против друзского ополчения аль-Хиджри и берут под контроль город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По данным сирийских СМИ, удары Израиля являются первыми по этим районам после того, как сирийские правительственные войска утром 17 июля отступили из региона после столкновений с местными боевиками.

Сирийское государственное агентство SANA сообщает, что "израильские оккупационные самолеты совершили налет на окраины города Сувейда".

Восстание арабских племен

Тем временем, как сообщает издание Clash Report, в регионе началось восстание десятков сирийских племен, в частности бедуинов, против друзского ополчения аль-Хиджри, которое поддерживает Израиль. Причиной стали якобы зверства боевиков против арабских племен и населения.

41 сирийское арабское племя, включая Акида, Баггара, Шаммар и Тай, объявили полную мобилизацию против ополчения аль-Хиджри. Они заявили о намерении освободить Сувейду от оккупации и защитить территориальную целостность Сирии.

"Сувейда охвачена хаосом, поскольку поддерживаемые Израилем силы аль-Хиджри отступают к окраинам района Аль-Канавата", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что вооруженные силы арабских племен захватывают территории на западе сельской местности Сувейда и уже достигли въезда в город.