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Нетаньяху объяснил разрушительные авиаудары по Дамаску

Тель-Авив, Среда 16 июля 2025 16:32
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Нетаньяху объяснил разрушительные авиаудары по Дамаску Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израиль решил ударить по Дамаску, чтобы защитить друзов - небольшую этническую и религиозную общину, которая проживает в ряде стран Ближнего Востока.

Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Yediot Ahronot в Telegram.

Нетаньяху обратился к гражданам Израиля из числа друзов и подчеркнул, что ситуация в провинции Сувейда, на юго-западе Сирии, "очень серьезная".

"Армия обороны Израиля действует, ВВС действуют, другие силы действуют. Мы действуем, чтобы спасти наших братьев-друзов и уничтожить банды режима", - добавил премьер.

Он также призвал друзов, которые являются гражданами Израиля, не пересекать границу с Сирией, поскольку так их могут убить или похитить, а также они помешают усилиям Армии обороны Израиля.

Удары по Дамаску

Напомним, сегодня, 16 июля, Израиль нанес авиаудары по Дамаску. В результате атаки могли быть уничтожены здания сирийского Генштаба и Министерства обороны.

Также в СМИ появилась информация об атаке на президентский дворец в Дамаске.

Причиной таких действий Израиля стали столкновения между бедуинскими племенами и местными друзами в сирийской провинции Сувейда, в ходе которых погибли 30 человек.

Учитывая, что в Израиле многие друзы служат в армии и считаются лояльными гражданами, израильские власти решили защитить представителей этой этнической общины в Сирии.

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Нетаньяху Израиль Война в Сирии Дамаск Ракетный удар
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