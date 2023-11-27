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Ізраїль і ХАМАС продовжили перемир'я, - Білий дім

Понеділок 27 листопада 2023 19:25
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Ізраїль і ХАМАС продовжили перемир'я, - Білий дім Фото: Ізраїль та бойовики ХАМАС продили режим припинення вогню ще на два дні (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Ізраїль та бойовики організації ХАМАС погодили продовження режиму припинення вогню у Секторі Газа ще на два дні. Таку домовленість між сторонами підтвердили в адміністрації президента Джо Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Термін дії чотириденного перемир'я, що розпочався у п'ятницю та під час якого бойовики звільняють заручників, мав спливти вже з завтрашнього дня. Однак його пролонгували.

"Білий дім підтвердив, що і Ізраїль, і ХАМАС погодилися продовжити перемир'я у Секторі Газа ще на два дні", - йдеться у публікації.

При цьому в Штатах поки не надали жодних подробиць щодо такої домовленості між сторонами.

Перед тим про домовленість щодо продовження перемир'я казали в Міністерстві закордонних справ Катару, та представники угруповання ХАМАС.

В МЗС Катару заявили, що режим тимчасового припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС продовжено на два додаткові дні після попередніх переговорів.

"Держава Катар оголошує, що в рамках поточного посередництва було досягнуто домовленості про продовження гуманітарного перемир’я ще на два дні в секторі Газа", - заявив речник катарського міністерства Маджед аль-Ансарі у Twitter (X).

Ізраїль і ХАМАС продовжили перемир'я, - Білий дім

У МЗС Катару заявили про продовження перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС (фото: скрін twitter.com/majedalansari)

У заяві ХАМАС йдеться про те, що вони "з братами в Катарі та Єгипті" досягнули домовленості про продовження тимчасового гуманітарного перемир'я "ще на два дні на тих же умовах, що й у попередньому".

Що передувало

Раніше сьогодні президент США Джо Байден висловив сподівання, що перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом буде продовжене.

До слова, ще 25 листопада голова Державної інформаційної служби Єгипту заявив про те, що Каїр отримав позитивні сигнали від усіх сторін щодо можливого продовження перемир'я в Секторі Газа на один-два дні.

Нещодавно видання Bloomberg повідомило, що Ізраїль і ХАМАС можуть продовжити тимчасове припинення вогню в Газі, щоб дозволити звільнити більше заручників і полонених.

Звільнення заручників під час перемир'я

Ізраїль на тому тижні підписав угоду з ХАМАС про тимчасове припинення вогню в Секторі Газа в обмін на звільнення заручників. Перший обмін відбувся 24 листопада. ХАМАС звільнив 24 особи - 13 громадян Ізраїлю та 11 іноземців. Їх доправили до ізраїльських лікарень, де вони зустрінуться зі своїми близькими.

25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу звільнених ХАМАСом заручників, що складається з 17 осіб, серед яких 4 іноземці.

Також 26 листопада ХАМАС звільнив з полону ще 17 заручників, серед яких як ізраїльтяни, так і іноземні громадяни.

За даними ЗМІ, Ізраїль звільнив з в'язниць 39 неповнолітніх палестинців в рамках угоди про обмін заручників з ХАМАС.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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