Израиль готовит ответ, который "станет невыносимым" для Ирана

Израиль атаковал Иран

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана. Власти Тегерана сразу пообещали ответ.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказ об уничтожении иранской ядерной программы был отдан еще в ноябре 2024 года, однако из-за политических обстоятельств операция была отложена до июня 2025 года.

Поэтому, как оказалось, данный удар Израиля по Ирану готовился восемь месяцев.

Цель операции Израиля - нанести удар по ядерной инфраструктуре, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана.

ЦАХАЛ заявил, что Иран приблизился к производству ядерного оружия и имел достаточно обогащенного урана, чтобы в течение нескольких дней изготовить несколько бомб.

Узнать подробнее о ночной атаке Израиля на Иран, можно в материале РБК-Украина.

Иран нанес удары по Израилю

К вечеру 13 июня войска Ирана выпустили ракеты в сторону Израиля. Уже через некоторое время стало известно, что в результате ракетного обстрела Ираном в районе Тель-Авива зафиксировано по меньшей мере семь мест ударов.

Израильские медики сообщили о первых раненых.

Подробнее о ситуации по состоянию на сейчас, можно узнать в материале РБК-Украина.

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