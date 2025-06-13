Ізраїль готує відповідь, що "стане нестерпною" для Ірану

Ізраїль атакував Іран

Нагадаємо, що Ізраїль в ніч на 13 червня завдав ударів по ядерних і військових об'єктах Ірану. Влада Тегерану відразу пообіцяла відповідь.

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що наказ про знищення іранської ядерної програми був відданий ще в листопаді 2024 року, однак через політичні обставини операція була відкладена до червня 2025 року.

Тож, як виявилось, даний удар Ізраїлю по Ірану готувався вісім місяців.

Мета операції Ізраїлю - завдати удару по ядерній інфраструктурі, заводам з виробництва балістичних ракет та військовому потенціалу Ірану.

ЦАХАЛ заявив, що Іран наблизився до виробництва ядерної зброї й мав достатньо збагаченого урану, щоб протягом декількох днів виготовити кілька бомб.

Дізнатись детальніше про нічну атаку Ізраїля на Іран, можна у матеріалі РБК-Україна.

Іран завдав ударів по Ізраїлю

Надвечір 13 червня війська Ірану випустили ракети в бік Ізраїлю. Вже за деякий час стало відомо, що унаслідок ракетного обстрілу Іраном у районі Тель-Авіва зафіксовано щонайменше сім місць ударів.

Ізраїльські медики повідомили про перших поранених.

Детальніше про ситуацію станом на зараз, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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