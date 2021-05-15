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В Ізраїлі перестав працювати аеропорт Бен-Гуріон через обстріли: рейси перенесли в інший аеропорт

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Ізраїль, Субота 15 травня 2021 01:26
В Ізраїлі перестав працювати аеропорт Бен-Гуріон через обстріли: рейси перенесли в інший аеропорт Фото: рейси будуть перенесені в аеропорт Рамон в Ізраїлі (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

В Ізраїлі всі рейси з центрального аеропорту Бен-Гуріон перенесли в аеропорт Рамон. Це сталося через обстріли центральних міст Ізраїлю.

Про це йдеться на сайті аеропорту Бен-Гуріон.

Міжнародний аеропорт Бен-Гуріон розташований між містами Тель-Авів і Лода в центральній частині Ізраїлю, яка зараз найбільш страждає від обстрілів терористів з Сектора Газа.

Саме з цієї причини всі рейси перенесені в аеропорт Рамон, який розташований на північ від Ейлата.

"Зверніть увагу, що всі міжнародні рейси направляються в аеропорт Рамон", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що така ситуація триватиме до півночі неділі, 16 травня.

При цьому Вильоти пасажирських літаків і вильоти й посадки вантажних рейсів з аеропорту Бен-Гуріон будуть здійснюватися у звичайному режимі.

Нагадаємо, сьогодні скасували рейс до Тель-Авіва через обстріли в Ізраїлі. Про це повідомили я "Міжнародні Авіалінії України".

Раніше повідомлялося, що Ізраїль обстріляли ракетами з Сирії. Одна з них не долетіла до мети і впала в Сирії.

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