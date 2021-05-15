В Ізраїлі перестав працювати аеропорт Бен-Гуріон через обстріли: рейси перенесли в інший аеропорт
В Ізраїлі всі рейси з центрального аеропорту Бен-Гуріон перенесли в аеропорт Рамон. Це сталося через обстріли центральних міст Ізраїлю.
Про це йдеться на сайті аеропорту Бен-Гуріон.
Міжнародний аеропорт Бен-Гуріон розташований між містами Тель-Авів і Лода в центральній частині Ізраїлю, яка зараз найбільш страждає від обстрілів терористів з Сектора Газа.
Саме з цієї причини всі рейси перенесені в аеропорт Рамон, який розташований на північ від Ейлата.
"Зверніть увагу, що всі міжнародні рейси направляються в аеропорт Рамон", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що така ситуація триватиме до півночі неділі, 16 травня.
При цьому Вильоти пасажирських літаків і вильоти й посадки вантажних рейсів з аеропорту Бен-Гуріон будуть здійснюватися у звичайному режимі.
Нагадаємо, сьогодні скасували рейс до Тель-Авіва через обстріли в Ізраїлі. Про це повідомили я "Міжнародні Авіалінії України".
Раніше повідомлялося, що Ізраїль обстріляли ракетами з Сирії. Одна з них не долетіла до мети і впала в Сирії.