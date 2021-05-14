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МАУ скасувала сьогоднішній рейс з Києва до Тель-Авіва

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П'ятниця 14 травня 2021 14:09
МАУ скасувала сьогоднішній рейс з Києва до Тель-Авіва Фото: затори в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) скасувала заплановані на сьогодні, 14 травня, авіарейси з Києва до Тель-Авіва і назад. Таке рішення було прийнято через загрозу безпеки на тлі загострення конфлікту Ізраїлю з Палестиною.

Про це повідомляє прес-служба МАУ.

"Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" інформує, що відповідно до NOTAM, виданого авіаційною владою Ізраїлю, а також з метою забезпечення безпеки пасажирів та екіпажу, рейси МАУ, що прямують до / з TLV: PS778 / PS1777 14 травня скасовано", - йдеться в повідомленні.

Пасажирів просять уважно стежити за оновленням інформації на сайті авіакомпанії, а також на сайтах аеропорту "Бориспіль" та аеропорту Бен Гуріон.

Зазначається, що інформація щодо рейсів оновлюватиметься щодоби.

У разі появи нової інформації пасажирів буде також проінформовано шляхом направлення інформації на електронну пошту, яку було вказано під час бронювання або купівлі квитка.

"Безпека пасажирів та екіпажів є першим пріоритетом авіакомпанії МАУ. Тому рішення щодо здійснення рейсів буде переглядатися кожні 24 години із урахуванням наявності або відсутності обмежень для здійснення польотів до аеропорту ТLV", - пояснили в МАУ.

Для квитків з фактично скасованими рейсами можливі такі дії:

  • Зміна дати подорожі на рейси МАУ без оплати штрафу і доплати по тарифу в оригінальному класі протягом терміну дії квитка, за умови зняття обмежень аеропортом.
  • Обмін квитка на промокод з додатковим бонусом 25% на сайті МАУ
  • Повернення коштів

Нагадаємо, напередодні, 13 травня, рейс до Ізраїлю також було скасовано.

Раніше Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям утриматися від поїздок в Ізраїль і Палестину на тлі загострення конфлікту між ними.

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