ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ізраїль піддався ракетному обстрілу з території Сирії

Новость на русском →
Ізраїль, П'ятниця 14 травня 2021 22:07
Ізраїль піддався ракетному обстрілу з території Сирії Фото: Ізраїль обстріляли з Сирії (twitter.com TamerMisshal)
Автор: Дмитро Левицький

Ввечері 14 травня територія Ізраїлю піддалася черговому ракетному обстрілу. Однак цього разу вогонь вівся не з Сектору Газа, а з території Сирії.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю на сторінці у Twiiter.

За інформацією ЦАХАЛу, по території Ізраїлю випустили три ракети. Одна з них не долетіла до Ізраїлю та впала на території Сирії.

Хто стріляв з території Сирії по Ізраїлю, наразі невідомо. Чи є постраждалі або загиблі в результаті ракетного обстрілу, в ЦАХАЛі також не розповіли.

Нагадаємо, вчора території Ізраїлю обстріляли з Лівану. Три ракети були випущені з півдня Лівану по північній частині Ізраїлю, але вони впали в пустельній місцевості.

Додамо, останніми днями сталося загострення між Ізраїлем та палестинськими угрупуваннями в Секторі Газа. Сторони щодня обмінюються ракетними обстрілами. У відповідь на обстріли ізраїльські військові атакують об'єкти ХАМАС в Секторі Газа.

Як писало РБК-Україна, сьогодні президент Туреччини розкритикував Ізраїль через загострення ситуації в Секторі Газа. Ердоган закликав інші країни регіону спільними зусиллями "зупинити агресію Ізраїлю".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Ізраїль Сектор Газа Сирія обстрел
NEWS
Криклій і Петрашко написали заяви про відставку: що відомо
Криклій і Петрашко написали заяви про відставку: що відомо
DAILY
Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт