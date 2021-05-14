Ізраїль піддався ракетному обстрілу з території Сирії
Ввечері 14 травня територія Ізраїлю піддалася черговому ракетному обстрілу. Однак цього разу вогонь вівся не з Сектору Газа, а з території Сирії.
Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю на сторінці у Twiiter.
За інформацією ЦАХАЛу, по території Ізраїлю випустили три ракети. Одна з них не долетіла до Ізраїлю та впала на території Сирії.
Хто стріляв з території Сирії по Ізраїлю, наразі невідомо. Чи є постраждалі або загиблі в результаті ракетного обстрілу, в ЦАХАЛі також не розповіли.
Нагадаємо, вчора території Ізраїлю обстріляли з Лівану. Три ракети були випущені з півдня Лівану по північній частині Ізраїлю, але вони впали в пустельній місцевості.
Додамо, останніми днями сталося загострення між Ізраїлем та палестинськими угрупуваннями в Секторі Газа. Сторони щодня обмінюються ракетними обстрілами. У відповідь на обстріли ізраїльські військові атакують об'єкти ХАМАС в Секторі Газа.
Як писало РБК-Україна, сьогодні президент Туреччини розкритикував Ізраїль через загострення ситуації в Секторі Газа. Ердоган закликав інші країни регіону спільними зусиллями "зупинити агресію Ізраїлю".