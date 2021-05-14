ХАМАС заявив про готовність припинити обстріли Ізраїлю
В політичному керівництві палестинському угрупованню ХАМАС оголосили про готовність припинити обстрілювати територію Ізраїлю. Однак ізраїльська влада на цю пропозицію не відреагувала.
Про це повідомило видання The Times of Israel.
За його даними, заяву про готовність припинити обстріли зробив голова Політбюро ХАМАС Халед Машааль. При цьому він зазначив, що Ізраїль не відповів на цю пропозицію.
Раніше 14 травня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що операція проти палестинських угруповань в Секторі Газа ще не завершена.
Відзначимо, на тлі конфлікту Ізраїлю і палестинських угруповань тисячі йорданців висунулися до кордону з палестинським Західним берегом. Вони скандують вимогу відкрити кордон.
Зазначимо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган різко розкритикував Ізраїль за загострення конфлікту з палестинськими угрупованнями. За його словами, турецька сторона підтримуватиме палестинських арабів, а Ізраїль вже нібито "перейшов всі кордони".
Напередодні стало відомо, що Ізраїль відмовився від перемир'я з палестинськими угрупованнями. Представники Єгипту з посередницькою місією провели переговори з ХАМАС і Ізраїлем, але останній відмовився від послуг посередників і заявив, що має намір довести до кінця свою антитерористичну операцію.