ХАМАС заявив про готовність припинити обстріли Ізраїлю

В політичному керівництві палестинському угрупованню ХАМАС оголосили про готовність припинити обстрілювати територію Ізраїлю. Однак ізраїльська влада на цю пропозицію не відреагувала.

За його даними, заяву про готовність припинити обстріли зробив голова Політбюро ХАМАС Халед Машааль. При цьому він зазначив, що Ізраїль не відповів на цю пропозицію.

Раніше 14 травня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що операція проти палестинських угруповань в Секторі Газа ще не завершена.