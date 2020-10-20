Ізраїль і ОАЕ підписали двосторонні угоди про авіасполучення і безвіз

Фото: прапори ОАЕ і Ізраїлю (колаж РБК-Україна)

Уряду Ізраїлю та Об'єднаних Арабських Еміратів підписали низку двосторонніх угод. Вони включають спільне авіасполучення, безвізовий режим, а також захист інвестицій і співпрацю у галузі науки і технологій.

Церемонія підписання пройшла в міжнародному аеропорту Тель-Авіва (Ізраїль) Бен-Гуріон.

Підписання документів відбулося у присутності прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, глави Мінфіну США Стівена Мнучіна і державного міністра фінансів ОАЕ Обейда бен Хумейда ат-Таєра.

LIVE! Prime Minister Benjamin Netanyahu hosts a trilateral summit meeting with the participation of US Secretary of the Treasury Steven Mnuchin and United Arab Emirates Minister of State for Financial Affairs Obaid Humaid Al Tayer. https://t.co/4PALW8Zyoo — PM of Israel (@IsraeliPM) October 20, 2020

Нагадаємо, в середині серпня Ізраїль і ОАЕ погодили мирну угоду між країнами. При цьому ОАЕ стали першою країною Перської затоки, яка має дипломатичні відносини з Ізраїлем.

Зазначимо, що уряд Ізраїлю заявив про плани укласти угоди про ненапад з арабськими країнами Перської затоки ще рік тому.

Також РБК-Україна писало, що у вересні Ізраїль, ОАЕ і Бахрейн підписали угоди про нормалізацію відносин.

Раніше Ізраїль і ОАЕ домовилися про співпрацю у сфері фінансів. В рамках домовленостей країни планують створити спільний комітет.