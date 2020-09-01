Ізраїль і ОАЕ будуть співпрацювати у сфері фінансів

Ізраїль і Об'єднані Арабські Емірати домовилися співпрацювати у сфері фінансів. Сторони погодилися створити спільний комітет для співробітництва в банківській та фінансовій сферах.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Відповідна домовленість була досягнута на зустрічі делегацій двох країн в Абу-Дабі.
За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, країни таким чином прагнуть налагодити "співпраця у сфері фінансових послуг і усунути бар'єри для інвестицій".
Нетаньяху зазначив, що Ізраїль і ОАЕ також будуть співпрацювати в області банківських послуг та регулювання платежів.
Нагадаємо, в середині серпня Ізраїль і ОАЕ погодили мирна угода. Згідно з ним, Ізраїль не буде оголошувати суверенітет над усім західним берегом річки Йордан, а мусульмани зможуть вільно відвідувати святині Єрусалиму.
Крім того, Ізраїль і ОАЕ вперше запустили прямий телефонний зв'язок.
Додамо, що Ізраїль відправив перший в історії прямий авіарейс в ОАЕ.