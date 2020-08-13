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Ізраїль і ОАЕ погодили мирний договір: умови

Четвер 13 серпня 2020 18:10
Ізраїль і ОАЕ погодили мирний договір: умови
Фото: прапори ОАЕ і Ізраїлю (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

ОАЕ стали першою країною Перської затоки з дипломатичними відносинами з Ізраїлем

Ізраїль погодив умови мирної угоди з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Таким чином, ОАЕ стали першою країною Перської затоки, яка має дипломатичні відносини з Ізраїлем.

Про це у Twitter написав президент США, які виступали в якості посередника, Дональд Трамп.

Згідно з документом, Ізраїль не буде оголошувати суверенітет над усім західним берегом річки Йордан, а мусульмани зможуть вільно відвідувати святині Єрусалиму. Також у рамках угоди сторони також продовжувати свої зусилля у питанні врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту і співпрацювати в сфері розробки вакцини від коронавіруса.

"Президент Дональд Трамп, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і шейх Мохаммед бін Заєд, спадкоємний принц Абу-Дабі і заступник верховного головнокомандувача Об'єднаних Арабських Еміратів говорили сьогодні і домовилися про повної нормалізації відносин між Ізраїлем та Об'єднаними арабськими Еміратами", - йдеться в документі.

В найближчі тижні делегації Ізраїлю і ОАЕ повинні зустрітися для підписання низки двосторонніх угод.

Ізраїль і ОАЕ погодили мирний договір: умови

Нагадаємо, у жовтні 2019 року в уряді Ізраїлю заявили, що планують укласти угоду про ненапад з арабськими країнами Перської затоки.

Також РБК-Україна писало, що на початку року ізраїльтянам вперше дозволили здійснювати поїздки в Саудівську Аравію.

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