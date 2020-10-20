Израиль и ОАЭ подписали двусторонние соглашения об авиасообщении и безвизе

Фото: флаги ОАЭ и Израиля (коллаж РБК-Украина)

Правительства Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов подписали ряд двусторонних соглашений. Они включают совместное авиасообщение, безвизовый режим, а также защиту инвестиций и сотрудничество в области науки и технологий.

Церемония подписания прошла в международном аэропорту Тель-Авива (Израиль) Бен-Гурион.

Подписание документов прошло в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, главы Минфина США Стивена Мнучина и государственного министра финансов ОАЭ Обeйда бен Хумейда ат-Тайера.

LIVE! Prime Minister Benjamin Netanyahu hosts a trilateral summit meeting with the participation of US Secretary of the Treasury Steven Mnuchin and United Arab Emirates Minister of State for Financial Affairs Obaid Humaid Al Tayer. https://t.co/4PALW8Zyoo — PM of Israel (@IsraeliPM) October 20, 2020

Напомним, в середине августа Израиль и ОАЭ согласовали мирное соглашение между странами. При этом ОАЭ стали первым государством Персидского залива, которое имеет дипломатические отношения с Израилем.

Отметим, что правительство Израиля заявило о планах заключить соглашения о ненападении с арабскими странами Персидского залива еще год назад.

Также РБК-Украина писало, что в сентябре Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений.

Ранее Израиль и ОАЭ договорились о сотрудничестве в сфере финансов. В рамках договоренностей страны планируют создать совместный комитет.