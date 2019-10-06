Ізраїль хоче укласти угоду про ненапад з країнами Перської затоки

Фото: Ісраель Кац (witter.com/Yuval_Rotem)

Укладення угоди допоможе завершити конфлікт

Ізраїль планує укласти угоду про ненапад з арабськими країнами Перської затоки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраеля Каца Twitter.

За словами Каца, під час візиту до США на Генасамблею ООН він представив цю ініціативу міністрам закордонних справ арабських країн і спецпредставникові США на міжнародних переговорах Джейсону Грінблатту.

"Останнім часом за підтримки прем'єр-міністра (Біньяміна Нетаньяху - ред.) я просуваю дипломатичну ініціативу щодо підписання з арабськими країнами Перської затоки угод про ненапад. Цей історичний крок покладе край конфлікту і дозволить розвивати співробітництво у сфері цивільної до підписання мирних угод", - написав Кац.

Нагадаємо, 25 вересня в Ізраїлі оголосили результати виборів. В результаті голосування Біньяміну Нетаньяху отримав право сформувати новий уряд країни.

Раніше Нетаньяху виступив із заявою, що після виборів планує подати закон про анексії Йорданської долини на окупованому Західному березі річки Йордан. Плани про анексію засудила канцлер Німеччини Ангела Меркель.