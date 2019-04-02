Ізраїль завдав авіаудару по сектору Газа

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Безпілотник обстріляв ракетою позиції палестинців

Ізраїльські ВПС завдали у вівторок, 2 квітня, удар по сектору Газа після ескалації конфлікт Ізраїлю і сектора Газа. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Безпілотник обстріляв ракетою позиції, звідки палестинці запускали в бік єврейської держави гарячі повітряні кулі. Крім того, ще один удар прийшовся по пустирю. Згідно з попередньою інформацією, постраждалих в результаті ударів немає.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху після ракетного обстрілу Ізраїлю заявив, що для протидії ескалації насильства його країна готова провести великомасштабну операцію щодо сектору Газа.

Минулого тижня палестинський рух ХАМАС випустив десятки ракет по ізраїльських цивільних особах.

РБК-Україна писало, що 25 березня 2019 з сектора Газа вперше за 5 років обстріляли центральну частину Ізраїлю. В результаті ракетного обстрілу в Ізраїлі постраждали шість людей. У зв'язку з цим стався військовий конфлікт між Ізраїлем і сектором Газа.

Після цього представники палестинського руху ХАМАС за посередництва Єгипту домовилися з Ізраїлем про припинення вогню на кордоні з сектором Газа. Сторони вже порушили цю домовленість.