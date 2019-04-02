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Израиль нанес авиаудар по сектору Газа

Новости » Происшествия    02.04.2019 - 16:38
Израиль нанес авиаудар по сектору Газа
Иллюстративное фото (flickr.com idfonline)

Беспилотник обстрелял ракетой позиции палестинцев

Израильские ВВС нанесли во вторник, 2 апреля, удар по сектору Газа после эскалации конфликта Израиля и сектора Газа. Об этом сообщает  The Jerusalem Post.

Беспилотник обстрелял ракетой позиции, откуда палестинцы запускали в сторону еврейского государства горящие воздушные шары. Кроме того, еще один удар пришелся по пустырю. Согласно предварительной информации, пострадавших в результате ударов нет.

Напомним, премьер-министр Биньямин Нетаньяху после ракетного обстрела Израилязаявил, что для противодействия эскалации насилия его страна готова провести крупномасштабную операцию в отношении сектора Газа.

На прошлой неделе палестинское движение ХАМАС выпустило десятки ракет по израильским гражданским лицам.

РБК-Украина писало, что 25 марта 2019 из сектора Газа впервые за 5 лет обстреляли центральную часть Израиля. В результате ракетного обстрела в Израиле пострадали шесть человек. В связи с этим произошел военный конфликт между Израилем и сектором Газа.

После этого представители палестинского движения ХАМАС при посредничестве Египта договорились с Израилем о прекращении огня на границе с сектором Газа. Стороны уже нарушили эту договоренность.

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