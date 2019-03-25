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ХАМАС та Ізраїль домовилися про припинення вогню

Новини » Політика    25.03.2019 - 23:27
ХАМАС та Ізраїль домовилися про припинення вогню

Про перемир'я через посередників попросили палестинські представники

Ізраїль і ХАМАС після серії атак досягли угоди про припинення вогню на кордоні з сектором Газа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Зокрема, інформацію про домовленість повідомив ЗМІ високопоставлений палестинський чиновник. Перемир'я почалося о 22:00 за місцевим часом.

"Угоди про припинення вогню було досягнуто між палестинськими угрупованнями та Ізраїлем за посередництва Єгипту", - сказав він.

Як пізніше повідомив високопоставлений ізраїльський дипломат виданню The Times Of Israel, рух ХАМАС попросив про припинення вогню через чотирьох посередників.

Нагадаємо, раніше угруповання ХАМАС випустило з території сектора Газа в бік Ізраїлю дві ракети. Після події спрацювали сирени тривоги. Влада Тель-Авіва та інших міст центрального Ізраїлю заявила про відкриття всіх бомбосховищ

У відповідь безпілотник армії оборони Ізраїлю завдав ударів по двох наглядових постів радикального палестинського руху ХАМАС в секторі Газа.

Після ракетного обстрілу з сектора Газа армія оборони Ізраїлю оголосила про мобілізацію військовослужбовців запасу. На кордон вирушили дві бронетанкові і піхотні дивізії армії оборони Ізраїлю.

Ізраїль почав наносити удари по сектору Газа У ХАМАС заявили про непричетність до обстрілу Ізраїлю
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