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Ізраїль атакував 15 об'єктів ХАМАС

Новини » Надзвичайні події    26.03.2019 - 04:40
Ізраїль атакував 15 об'єктів ХАМАС
Ілюстративне фото: авіаудар (twitter.com/IDFSpokesperson)

Атака ізраїльської армії була здійснена у відповідь на атаку з боку палестинців

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) застосувала винищувачі для атаки 15 об'єктів палестинського руху ХАМАС на півночі сектора Газа. Як інформує РБК-Україна, про це ЦАХАЛ повідомляє в Twitter.

В ізраїльській армії відзначили, що атака була здійснена у відповідь на обстріл ізраїльської території.

"Терористична організація ХАМАС несе відповідальність за все, що відбувається в секторі Газа і за його межами", - зазначено в заяві.

Так, винищувачі атакували військовий комплекс ХАМАС в Бейт-Хануні і комплекс в Бейт-Лахії, що належить організації "Ісламський джихад".

Відзначимо, що за даними армії Ізраїлю, з 22:00 25 березня за місцевим часом ХАМАС запустив 30 ракет. Деякі з ракет перехопили системи протиповітряної оборони. Решта впали в відкритій місцевості.

Нагадаємо, представники палестинського руху ХАМАС за посередництва Єгипту домовилися з Ізраїлем про припинення вогню на кордоні з сектором Газа.

Раніше ніч на неділю, 24 березня, ракета з території Сектора газа потрапила в житловий будинок в ізраїльському поселенні Мішмерет. В результаті постраждали семеро людей.

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