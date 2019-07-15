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Іванющенка повернули в розшук

Новини » Політика    15.07.2019 - 13:52
Іванющенка повернули в розшук
Фото: Юрій Іванющенко (УНІАН)

Колишнього соратника Віктора Януковича повернули в розшук

Колишнього соратника Віктора Януковича, екс-депутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка повернули до бази розшукуваних осіб. Про це йдеться на сайті МВС.

На сайті МВС говориться, що Іванющенка підозрюють за ч. 3 ст. 258 (Терористичний акт), ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.5 ст.189 (Вимагання).

Іванющенка повернули в розшук

Нагадаємо, 3 липня у МВС повідомили, що Іванющенко більше не в розшуку. Причина - закриття кримінального провадження.

Після того, у ГПУ заявили, що екс-депутата потрібно повернути у розшук. Крім того, Генеральна прокуратура просила поновити розшук партнера Іванющенка по одеському бізнесу Івана Аврамова.

Як відомо, Верховний суд закрив всі кримінальні провадження щодо Юрія Іванющенка у березні 2017 року. У листопаді 2017 року Європейський суд загальної юрисдикції прийняв рішення про скасування санкцій стосовно колишнього народного депутата України Юрія Іванющенка.

Нагадаємо, міжнародна неурядова, некомерційна організація Amnesty International заявила, що за 5 років немає жодного відчутного прогресу в розслідуваннях справ Майдану

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