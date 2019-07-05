ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ГПУ просить повторно оголосити Іванющенка в розшук

Новини » Політика    05.07.2019 - 14:11
ГПУ просить повторно оголосити Іванющенка в розшук
Фото: Юрій Іванющенко (УНІАН)

Рішення прокуратури Одеської області скасоване

Генеральна прокуратура направила голові Національної поліції України листа щодо поновлення розшуку Юрія Іванющенка. Про це прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган написала на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомила Сарган, заступником генерального прокурора 3 липня скасовано постанови прокурора прокуратури Одеської області від 18 березня  та 18 квітня 2019 року про закриття кримінального провадження за підозрою Юрія Іванющенка та його партнерів по одеському бізнесу Івана Аврамова, Олега Греся та Бориса Мельничука у вчиненні кримінальних правопорушень.

Зокрема, Іванющенку інкримінують ч. 5 ст. 191, (привласнення чи розтрата чужого майна в особливо великих розмірах або організованою групою) ч. 3 ст. 368-2 (незаконне збагачення), ч. 3 ст. 189 (вимагання), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів) КК України.

"Голові Національної поліції України направлено листа щодо поновлення розшуку Іванющенка. Тепер слідкуємо за сайтом МВС у рубриці "розшук", - додала повідомила вона.

Крім того, Генеральна прокуратура просить поновити розшук партнера Іванющенка по одеському бізнесу Івана Аврамова.

ГПУ просить повторно оголосити Іванющенка в розшук

Нагадаємо 3 липня Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що колишній народний депутат і близький соратник екс-резидента Віктора Януковича Юрій Іванющенко більше не перебуває у розшуку. Правоохоронці припинили його розшук після того, як прокуратура Одеської області повідомила МВС про закриття кримінального провадження проти Іванющенка.

Відзначимо, Верховний суд закрив всі кримінальні провадження щодо Юрія Іванющенка у березні 2017 року. У листопаді 2017 року Європейський суд загальної юрисдикції прийняв рішення про скасування санкцій стосовно колишнього народного депутата України Юрія Іванющенка.

ГПУ просить арештувати майно Ющенка Нового заступника голови ГПУ призначили за ініціативи Богдана, - "Схеми"
Новини України ГПУИванющенкорозыск
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся