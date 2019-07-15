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Иванющенко вернули в розыск

Новости » Политика    15.07.2019 - 13:52
Иванющенко вернули в розыск
Фото: Юрий Иванющенко (УНИАН)

Бывшего соратника Виктора Януковича вернули в розыск

Бывшего соратника Виктора Януковича, экс-депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко вернули в базу разыскиваемых лиц. Об этом говорится на сайте МВД.

На сайте МВД говорится, что Иванющенко подозревают по ч. 3 ст. 258 (Террористический акт), ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.5 ст.189 (Вымогательство).

Иванющенко вернули в розыск

Напомним, 3 июля в МВД сообщили, что Иванющенко больше не в розыске. Причина - закрытие уголовного производства.

После того, в ГПУ заявили, что экс-депутата нужно вернуть в розыск. Кроме того, Генеральная прокуратура просила возобновить розыск партнера Иванющенко по одесскому бизнесу Ивана Аврамова.

Как известно, Верховный суд закрыл все уголовные производства в отношении Юрия Иванющенко в марте 2017 года. В ноябре 2017 года Европейский суд общей юрисдикции принял решение об отмене санкций в отношении бывшего народного депутата Украины Юрия Иванющенко.

Напомним, международная неправительственная, некоммерческая организация Amnesty International заявила, что за 5 лет нет ни одного ощутимого прогресса в расследованиях дел Майдана.

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