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Amnesty International засудила владу України через неефективне розслідування справ Майдану

Новини » Політика    19.02.2019 - 21:47
Amnesty International засудила владу України через неефективне розслідування справ Майдану
Фото: Революція Гідності (kyivcity.gov.ua)

В Amnesty International заявили, що п'ять років - це більш ніж довгий термін з точки зору відновлення справедливості

Міжнародна неурядова, некомерційна організація Amnesty International заявила, що за 5 років немає жодного відчутного прогресу в розслідуваннях справ Майдану. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міжнародної правозахисної організації Amnesty International в п'яту річницю даних подій.

На думку правозахисників, українська система кримінального правосуддя не тільки не вирішила питання з переслідуванням колишніх і нинішніх співробітників правоохоронних органів, але і "пручався і перешкоджало" правосуддя.

"П'ять років - це довгий строк з точки зору справедливості й для більшості жертв, які постраждали від рук української поліції, справедливість і раніше не проглядається. Були дані обіцянки, влада, що прийшли на зміну Януковичу, давали гучні обіцянки, але час і факти говорять про самі за себе. До тих пір, поки всі відповідальні, включаючи віддавали накази, не будуть притягнуті до відповідальності, не можна говорити про відновлення справедливості", - йдеться в заяві.

Правозахисники відзначають, що під час протестів на Майдані було вбито більше 100 людей. За станом на кінець 2018 року, у справі фігурує 441 підозрюваний. Більшість з них на момент подій були співробітниками правоохоронних органів, а також посадовими особами міської адміністрації, прокуратури та суддями. У загальній складності справи 288 осіб були направлені в суд, на 52 справах були прийняті судові рішення, у 48 випадках були оголошені обвинувальні вироки. Однак, тільки дев'ять вироків передбачали позбавлення волі, нарікають правозахисники. При цьому ніхто з ув'язнених не був колишнім співробітником поліції.

Amnesty звертає увагу, що через рік після подій на Майдані опублікувала звіт під назвою "Україна: рік після Майдану - з правосуддям тягнуть, відмовляють у правосудді". Через п'ять років, відзначає організація, нічого не змінилося.

"Це ганьба і звинувачення на адресу української системи кримінального правосуддя", - роблять висновок правозахисники.

Amnesty International закликала українську владу сприяти ефективному розслідуванню порушень прав людини, здійснених під час Евромайдана, включаючи побиття і вбивства.

Нагадаємо, голова управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк повідомляв, що майже 40 підозрюваних у справах Майдану продовжують працюють у правоохоронних органах.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку грудня в ГПУ анонсували, що слідчі експерименти з розстрілів на Майдані можуть завершитися до кінця 2018 року.

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