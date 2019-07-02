Фото: Юрій Іванющенко (УНІАН)

Прокуратура вирішила закрити кримінальне провадження

Міністерство внутрішніх справ зняло з розшуку Юрія Іванющенка, колишнього депутата від Партії регіонів, близького соратника екс-президента Віктора Януковича. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Ярослав Тракало, речник Національної поліції.

Як зазначив Тракало, Іванющенка зняли з розшуку з 27 червня 2019 року, оскільки надійшли документи з прокуратури.

"Якщо я не помиляюсь, Іванющенко не перебуває у розшуку з 27 червня. Його знято з розшуку на підставі документів, які надійшли від прокуратури Одеської області. Прокуратура була ініціатором такого розшуку... Написали, що кримінальне провадження закрито у зв'язку з відсутністю складу злочину. Відповідно, це автоматично тягне за собою внесення змін до розшукових баз", - заявив Тракало.

Нагадаємо Верховний суд закрив всі кримінальні провадження щодо Юрія Іванющенка у березні 2017 року

У листопаді 2017 року Європейський суд загальної юрисдикції прийняв рішення про скасування санкцій стосовно колишнього народного депутата України Юрія Іванющенка.