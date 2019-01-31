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У Івано-Франківській області викрили на хабарі військовослужбовця

Новини » Надзвичайні події    31.01.2019 - 20:53
У Івано-Франківській області викрили на хабарі військовослужбовця
Фото: вилучені кошти (ssu.gov.ua)

Офіцер вимагала хабар у розмірі 1 800 доларів

Співробітники СБУ викрили на хабарі офіцера відділу морально-психологічної роботи однієї з військових частин в Івано-Франківській області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що жінка вимагала 1 800 доларів у військовослужбовця за не притягнення його до відповідальності за самовільне залишення розташування частини.

"Співробітники Управління СБУ в Івано-Франківській області задокументували отримання офіцером першої частини неправомірної вигоди у сумі 300 доларів. Правоохоронці затримали зловмисницю на одній із вулиць Києва згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання від посередника другої частини хабара у розмірі півтори тисячі доларів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань затримали на хабарі оперативного працівника Головного управління військової контррозвідки СБУ та командира однієї з військових частин, розташованої в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

До цього СБУ затримали на хабарі у 14 тис. гривень заступника начальника одного з райвідділень головного управління Національної поліції в Харківській області. 

РБК-Україна повідомляло, що ДБР передало до суду 150 обвинувальних актів за 2 місяці роботи.

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