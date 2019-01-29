ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Харківській області затримали на хабарі підполковника поліції

Новини » Надзвичайні події    29.01.2019 - 12:17
В Харківській області затримали на хабарі підполковника поліції
Фото: вилучені кошти (ssu.gov.ua)

Правоохоронця затримали його після отримання чергового хабара у розмірі понад 14. тис. гривень

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали на хабарі у 14 тис. гривень заступника начальника одного з райвідділень головного управління Національної поліції в Харківській області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

У СБУ повідомили, що підполковник поліції вимагав гроші від місцевих підприємців за невтручання у комерційну діяльність з вирубки лісопосадок та заготівлі деревини.

"В разі незгоди посадовець погрожував створити штучні перешкоди для діяльності підприємців та застосувати до них заходи правового реагування. Розміри хабарів правоохоронець визначав залежно від обсягів вивезених лісоматеріалів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронця затримали його після отримання чергового хабара у розмірі понад 14. тис. гривень.

"У межах розпочатого кримінального провадження слідчі Управління СБ України в Харківській області задокументували низку фактів одержання поліцейським хабарів на загальну суму понад 33 тис. гривень. Вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 січня співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі у розмірі 12 тис. доларів слідчого одного з міських відділів Головного управління Національної поліції у Львівській області.

СБУ у Черкасах викрила на хабарі директора соціального закладу Екс-начальника медслужби військової частини затримали на вимаганні хабара з учасника АТО
Новини України ХарківХарківвзяткаполицияСлужба безпеки України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся