В Харківській області затримали на хабарі підполковника поліції

Фото: вилучені кошти (ssu.gov.ua)

Правоохоронця затримали його після отримання чергового хабара у розмірі понад 14. тис. гривень

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали на хабарі у 14 тис. гривень заступника начальника одного з райвідділень головного управління Національної поліції в Харківській області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

У СБУ повідомили, що підполковник поліції вимагав гроші від місцевих підприємців за невтручання у комерційну діяльність з вирубки лісопосадок та заготівлі деревини.

"В разі незгоди посадовець погрожував створити штучні перешкоди для діяльності підприємців та застосувати до них заходи правового реагування. Розміри хабарів правоохоронець визначав залежно від обсягів вивезених лісоматеріалів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронця затримали його після отримання чергового хабара у розмірі понад 14. тис. гривень.

"У межах розпочатого кримінального провадження слідчі Управління СБ України в Харківській області задокументували низку фактів одержання поліцейським хабарів на загальну суму понад 33 тис. гривень. Вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 січня співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі у розмірі 12 тис. доларів слідчого одного з міських відділів Головного управління Національної поліції у Львівській області.