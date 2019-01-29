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У ДБР розказали, скільки обвинувальних актів передали до суду за 2 місяці

Новини » Політика    29.01.2019 - 15:30
У ДБР розказали, скільки обвинувальних актів передали до суду за 2 місяці
Фото: Роман Труба (РБК-Україна

Труба зазначив, що 144 акти зі 150 стосуються дизертирства

Державне бюро розслідувань (ДБР) передало до суду 150 обвинувальних актів за 2 місяці роботи. Про це на брифінгу "Два місяці роботи Державного бюро розслідувань - перші підсумки" заявив директор ДБР Роман Труба, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Труби, 144 акти зі 150 стосуються дизертирства.

"150 обвинувальних актів було передано Державним бюро розслідувань до судів за 2 місяці. Абсолютна більшість стосуються самовільного залишення військовослужбовцями військових частин. Це діяння ж кримінально-правових. Інша частина - стосується одержання неправомірної вигоди", - зазначив Труба.

За його словами, на одного слідчого приходяться близько 20 кримінальних проваджень.

РБК-Україна писало, що на сьогоднішній день Держбюро розслідувань веде слідство у справах щодо трьох народних депутатів.  

Раніше Труба розповів, що Державне бюро розслідувань веде слідство у майже 3,5 тис. кримінальних проваджень. Він підкреслив, що більшість справ стосуються правоохоронних органів і осіб, які вчинили військові злочини.

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