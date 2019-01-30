ДБР затримало на хабарі майора СБУ та командира військової частини

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Гроші посадовці отримали за неперошкоджання контрабанді

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали на хабарі оперативного працівника Головного управління військової контррозвідки СБУ та командира однієї з військових частин, розташованої в зоні проведення Операції об’єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Як зазначається, посадовців затримали в Сєвєродонецьку безпосередньо під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 2500 доларів. Ці гроші оперативний працівник військової контррозвідки СБУ та командир військової частини отримали за неперешкоджання у переправленні великих партій цигарок російського виробництва із тимчасово окупованих територій.

Майору СБУ та командиру військової частини вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання особам запобіжного заходу.

Нагадаємо, СБУ затримали на хабарі у 14 тис. гривень заступника начальника одного з райвідділень головного управління Національної поліції в Харківській області.

РБК-Україна повідомляло, що ДБР передало до суду 150 обвинувальних актів за 2 місяці роботи.