ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

ДБР затримало на хабарі майора СБУ та командира військової частини

Новини » Надзвичайні події    30.01.2019 - 11:05
ДБР затримало на хабарі майора СБУ та командира військової частини
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Гроші посадовці отримали за неперошкоджання контрабанді

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали на хабарі оперативного працівника Головного управління військової контррозвідки СБУ та командира однієї з військових частин, розташованої в зоні проведення Операції об’єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР

Як зазначається, посадовців затримали в Сєвєродонецьку безпосередньо під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 2500 доларів. Ці гроші оперативний працівник військової контррозвідки СБУ та командир військової частини отримали за неперешкоджання у переправленні великих партій цигарок російського виробництва із тимчасово окупованих територій.

Майору СБУ та командиру військової частини вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання особам запобіжного заходу.

Нагадаємо, СБУ затримали на хабарі у 14 тис. гривень заступника начальника одного з райвідділень головного управління Національної поліції в Харківській області. 

РБК-Україна повідомляло, що ДБР передало до суду 150 обвинувальних актів за 2 місяці роботи.

В ДБР спростували передачу інших справ Януковича до відомства ДБР розслідує справи щодо трьох нардепів
Новини України взяткаГосбюро расследований
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся