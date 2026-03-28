В Одессе мужчина с оружием и гранатой устроил стрельбу посреди улицы
Одесские правоохранители задержали вооруженного мужчину после сообщения о стрельбе на улице Архитекторской. По предварительной информации, у него были граната и огнестрельное оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
"Сегодня в полицию поступило сообщение о мужчине, который находится на улице Архитекторская с предметами, похожими на оружие", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что мужчина сделал несколько выстрелов вверх, а также на месте происшествия прогремел взрыв. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет.
На место прибыли патрульные полицейские, спецназовцы подразделения КОРД, бойцы батальона полиции особого назначения и другие экстренные службы. Фигуранта задержали.
Сейчас территорию происшествия ограничили, а правоохранители обеспечивают безопасность граждан. В полиции призвали людей не приближаться к месту инцидента.
Это не первый подобный инцидент в Одессе за последние дни. Напомним, вечером 25 марта во время проверки документов неизвестный открыл огонь по полицейским и скрылся.
Для его задержания в области объявили специальную полицейскую операцию, а после нескольких часов поисков фигуранта нашли. Он прятался в недострое.
Во время переговоров он начал стрелять по правоохранителям с третьего этажа, после чего бойцы КОРД открыли ответный огонь. Нападавший погиб.