В Одессе мужчина с оружием и гранатой устроил стрельбу посреди улицы

13:30 28.03.2026 Сб
2 мин
Мужчина открыл огонь вверх, после чего на месте прогремел взрыв
aimg Мария Науменко
Фото: в Одессе мужчина устроил стрельбу посреди улицы (Национальная полиция Украины)

Одесские правоохранители задержали вооруженного мужчину после сообщения о стрельбе на улице Архитекторской. По предварительной информации, у него были граната и огнестрельное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"Сегодня в полицию поступило сообщение о мужчине, который находится на улице Архитекторская с предметами, похожими на оружие", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что мужчина сделал несколько выстрелов вверх, а также на месте происшествия прогремел взрыв. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет.

На место прибыли патрульные полицейские, спецназовцы подразделения КОРД, бойцы батальона полиции особого назначения и другие экстренные службы. Фигуранта задержали.

Сейчас территорию происшествия ограничили, а правоохранители обеспечивают безопасность граждан. В полиции призвали людей не приближаться к месту инцидента.

Это не первый подобный инцидент в Одессе за последние дни. Напомним, вечером 25 марта во время проверки документов неизвестный открыл огонь по полицейским и скрылся.

Для его задержания в области объявили специальную полицейскую операцию, а после нескольких часов поисков фигуранта нашли. Он прятался в недострое.

Во время переговоров он начал стрелять по правоохранителям с третьего этажа, после чего бойцы КОРД открыли ответный огонь. Нападавший погиб.

Новые мобильные ПВО RapidRanger на фронте: характеристики и возможности
